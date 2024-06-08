Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Мюллер выступил в новой роли в сборной Германии

08 Июня 2024 • 13:44 Комментировать
Германия
2:1
Греция

В рамках подготовки к домашнему чемпионату Европы сборная Германии в пятницу проводила товарищеский матч против Греции. Бундестим отпраздновала победу со счётом 2:1. 34-летний Томас Мюллер все 90 минут провёл на скамейке запасных. Впрочем, опытный футболист не просто просиживал шорты в ожидании своего шанса. Журналисты Bild+ обратили внимание на то, что главный тренер немецкой сборной Юлиан Нагельсманн не один раз консультировался с Мюллером по поводу игры. Тренер и футболист что-то обсуждали и обменивались идеями. По сути, Мюллер выступил как помощник Нагельсманна, а не игрок запаса.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Томас Мюллер Юлиан Нагельсманн ещё теги

Новости по матчу

07 Июня
23:38
Хозяин планирует провалить Евро? Сборная Германии с трудом переборола Грецию на своём поле 1
21:15
Германия - Греция: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
03:48
Нагельсманн: «Рюдигер и Кроос не праздновали победу в Лиге чемпионов слишком бурно»
02:18
Германия - Греция: где смотреть прямую трансляцию онлайн
06 Июня
23:24
Ставка и прогноз на товарищеский матч Германия — Греция — 7 июня 2024
18:33
Нойер завершит карьеру в сборной Германии после домашнего Евро-2024 1
13:15
Прогноз на точный счёт товарищеского матча Германия — Греция — 7 июня 2024
01:51
Рюдигер привёл в пример «Реал», рассуждая о силе сборной Германии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Лунин рассказал, как отреагировал на решение Анчелотти выпустить Куртуа в финале Лиги чемпионов Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте Только пять игроков могут выиграть «Золотой мяч» - эксперты оценили шансы В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой»
Спортивные новости
Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Швёнтек обыграла Гауфф и вышла в финал «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Июня
14:46 · Чемпионат Европы 2024
Руни: «Беллингем – отличный игрок, но сборная Англии должна строить игру вокруг Фодена»
13:44 · Чемпионат Европы 2024
Мюллер выступил в новой роли в сборной Германии
13:22 · Чемпионат Европы 2024
Под каким номером Беллингем сыграет на Евро – в сборной Англии раскрыли номера всех игроков
12:51 · Чемпионат Европы 2024
Обляков прокомментировал разгромную победу сборной России
12:45 · Чемпионат Европы 2024
Франция назвала финальную заявку на Евро-2024 - Мбаппе в списке
11:44 · Чемпионат Европы 2024
Кроос выразил недовольство победой сборной Германии
11:20 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Португалии высказались о Криштиану Роналду
10:56 · Чемпионат Европы 2024
Карпин оценил степень усталости после сезона
10:42 · Чемпионат Европы 2024
Шотландия назвала заявку на Евро-2024
09:53 · Чемпионат Европы 2024
Руни: «Отсутствие Магуайра – потеря для сборной Англии» 1
09:27 · Чемпионат Европы 2024
Кейн эмоционально высказался после поражения сборной Англии
09:21 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт прокомментировал поражение Англии в матче с Исландией
09:15 · Чемпионат Европы 2024
Модрич и Ковачич - в заявке сборной Хорватии на Евро-2024
08:38 · Чемпионат Европы 2024
Нагельманн заступился за Нойера после победы сборной Германии
07:45 · Италия. Серия А
Нападающий «Ювентуса» получил травму и не поедет на Евро-2024
Все новости