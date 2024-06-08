Мюллер выступил в новой роли в сборной Германии

В рамках подготовки к домашнему чемпионату Европы сборная Германии в пятницу проводила товарищеский матч против Греции. Бундестим отпраздновала победу со счётом 2:1. 34-летний Томас Мюллер все 90 минут провёл на скамейке запасных. Впрочем, опытный футболист не просто просиживал шорты в ожидании своего шанса. Журналисты Bild+ обратили внимание на то, что главный тренер немецкой сборной Юлиан Нагельсманн не один раз консультировался с Мюллером по поводу игры. Тренер и футболист что-то обсуждали и обменивались идеями. По сути, Мюллер выступил как помощник Нагельсманна, а не игрок запаса.