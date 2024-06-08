Под каким номером Беллингем сыграет на Евро – в сборной Англии раскрыли номера всех игроков

Сборная Англии готовится к старту чемпионата Европы. В субботу пресс-служба команды опубликовала состав по игровым номерам. Стало известно, под каким номером будет играть Джуд Беллингем и другие футболисты. Информацию приводим ниже.

1. Пикфорд, 2. Уокер, 3. Шоу, 4. Райс, 5. Стоус, 6. Гехи, 7. Сака, 8. Александер-Арнольд, 9. Кейн, 10. Беллингем, 11. Фоден, 12. Триппьер, 13. Ремсдейл, 14. Конса, 15. Данк, 16. Галлахер, 17. Тони, 18. Гордон, 19. Уоткинс, 20. Боуэн, 21. Эзе, 22. Гомес, 23. Дин Хендерсон, 24. Палмер, 25. Уотртон, 26. Майну.

На групповой стадии чемпионата Европы – 2024 соперниками сборной Англии будут Сербия, Дания и Словения.