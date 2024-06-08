Обляков прокомментировал разгромную победу сборной России

Полузащитник сборной России Иван Обляков пообщался с представителями СМИ после товарищеского поединка против национальной команды Беларуси. В этой встрече хавбек отметился забитым мячом.

«Отнеслись к игре со всей серьёзностью. Хорошо играли, создавали моменты. Думаю, заслуженно победили. Волшебный пас Миранчука - и мяч в голову попал? Чиркал, конечно», - высказался футболист в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что матч сборных Беларуси и России состоялся 7 июня на стадионе в Минске. Подопечные Валерия Карпина одержали уверенную победу со счетом 4:0.