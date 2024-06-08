Франция назвала финальную заявку на Евро-2024 - Мбаппе в списке

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил финальную заявку на чемпионат Европы – 2024.

Вратари: Альфонс Ареола, Майк Меньян, Брис Самба.

Защитники: Жюль Кунде, Жонатан Клосс, Бенжамен Павар, Ибраима Конате, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Тео Эрнандес, Ферлан Менди.

Полузащитники: Юссуф Фофана, Адриен Рабио, Уоррен Заир-Эмери, Орельен Тчуамени, Антуан Гризманн, Н’Голо Канте, Эдуардо Камавинга.

Нападающие: Брэдли Баркола, Усман Дембеле, Кингсли Коман, Оливье Жиру, Рандаль Коло Муани, Килиан Мбаппе, Маркус Тюрам.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.