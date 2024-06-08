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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кроос выразил недовольство победой сборной Германии

08 Июня 2024 • 11:44 Комментировать

Хавбек сборной Германии Тони Кроос прокомментировал волевую победу над Грецией в товарищеском поединке. «Бундестим» выиграла со счетом 2:1.

«Было много ошибок с нашей стороны в самом начале. После перерыва мы взвинтили обороты. Мы были не так хороши, как в мартовских играх. В нашей команде все знают свои роли, это должно нам помочь», - передает слова полузащитника RTL.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапа подопечные Юлиана Нагельсманна встретятся с Венгрией, Швейцарией и Шотландией. Действующим обладателем трофея является сборная Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Тони Кроос
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