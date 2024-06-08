Кроос выразил недовольство победой сборной Германии

Хавбек сборной Германии Тони Кроос прокомментировал волевую победу над Грецией в товарищеском поединке. «Бундестим» выиграла со счетом 2:1.
«Было много ошибок с нашей стороны в самом начале. После перерыва мы взвинтили обороты. Мы были не так хороши, как в мартовских играх. В нашей команде все знают свои роли, это должно нам помочь», - передает слова полузащитника RTL.
Напомним, что чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапа подопечные Юлиана Нагельсманна встретятся с Венгрией, Швейцарией и Шотландией. Действующим обладателем трофея является сборная Италии.
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