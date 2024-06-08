В сборной Португалии высказались о Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о значимости для команды 39-летнего нападающего Криштиану Роналду.
«Сейчас в футболе нет игрока с таким влиянием в раздевалке, как у Криштиану. Роналду провел отличный сезон в своем клубе, забил много голов. Это потрясающий финишер. На таких турнирах, как чемпионат Европы, очень важен опыт, которым обладает КриРо», - передает слова наставника ESPN.
В прошедшем сезоне Роналду провел 45 матчей за саудовский «Аль-Наср». Португалец отметился 44 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.
На групповой стадии Евро Португалия сыграет против Грузии, Чехии и Турции.
Бан пользователя