Карпин оценил степень усталости после сезона

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поведал о своем состоянии после завершения сезона-2023/2024.

«Насколько я устал от этого сезона? Сильно. Буду отдыхать дома с женой и детьми», - передает слова главного тренера телеканал «Матч ТВ».

В пятницу, 7 июня, сборная России провела товарищескую встречу против национальной команды Беларуси. Подопечные Карпина отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Константин Тюкавин, Иван Обляков и Фёдор Чалов, оформивший дубль.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных турниров.