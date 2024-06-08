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Карпин оценил степень усталости после сезона

08 Июня 2024 • 10:56 Комментировать

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поведал о своем состоянии после завершения сезона-2023/2024.

«Насколько я устал от этого сезона? Сильно. Буду отдыхать дома с женой и детьми», - передает слова главного тренера телеканал «Матч ТВ».

В пятницу, 7 июня, сборная России провела товарищескую встречу против национальной команды Беларуси. Подопечные Карпина отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Константин Тюкавин, Иван Обляков и Фёдор Чалов, оформивший дубль.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных турниров.

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Валерий Карпин Сборная России
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