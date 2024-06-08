Шотландия назвала заявку на Евро-2024

Сборная Шотландии огласила финальную заявку на предстоящий чемпионат Европы – 2024, который вскоре стартует в Германии.

Голкиперы: Зандер Кларк, Агнус Ганн, Лиам Келли.

Защитники: Лиам Купер, Грант Хэнли, Джек Хендри, Скотт Маккенна, Росс Маккрори, Райан Портеус, Энтони Ралстон, Эндрю Робертсон, Грег Тейлор, Киран Тирни.

Полузащитники: Стюарт Армстронг, Райан Кристи, Билли Гилмор, Райан Джек, Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Скотт Мактоминай, Кенни Маклин.

Форварды: Че Адамс, Томми Конвей, Джеймс Форрест, Лоуренс Шенкленд, Льюис Морган.

Сборная Шотландии попала в группу А, где ее соперниками будут Германия, Швейцария и Венгрия.