Руни: «Отсутствие Магуайра – потеря для сборной Англии»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни поделился мыслями о минимальном поражении сборной Англии в матче с Исландией (0:1).
«Наша оборонительная линия была нестабильной. Это произошло из-за нехватки опыта у игроков. Тренерский штаб должен объяснить им, что было не так. Этот матч показал важность для команды Гарри Магуайра, а также какой потерей является его отсутствие в составе», - передает слова Уэйна таблоид Daily Mail.
Ранее было объявлено, что Магуайр не попал в заявку сборной Англии на чемпионат Европы – 2024. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
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