Руни: «Отсутствие Магуайра – потеря для сборной Англии»

«Наша оборонительная линия была нестабильной. Это произошло из-за нехватки опыта у игроков. Тренерский штаб должен объяснить им, что было не так. Этот матч показал важность для команды Гарри Магуайра, а также какой потерей является его отсутствие в составе», - передает слова Уэйна таблоид Daily Mail.