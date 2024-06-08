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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кейн эмоционально высказался после поражения сборной Англии

08 Июня 2024 • 09:27 Комментировать

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн пообщался с журналистами после поражения от Исландии в контрольной встрече со счетом 0:1.

«Не так нам хотелось подойти к чемпионату Европы, но теперь мы знаем над чем нужно работать. Наша команда станет сильнее! Поддержите парней! Скоро увидимся в Германии», - оставил сообщение звездный бомбардир в социальных сетях.

Напомним, что чемпионат Европы - 2024 пройдет на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля. Подопечные Гарета Саутгейта сыграют в одной группе с национальными командами Дании, Словении и Сербии.

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Сборная Англии Сборная Исландии Гарри Кейн ещё теги
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