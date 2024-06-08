Саутгейт прокомментировал поражение Англии в матче с Исландией

В товарищеском матче сборная Англии потерпела сенсационное поражение от Исландии со счетом 0:1, пропустив единственный гол в начале встречи. Об этом результате высказался главный тренер британцев Гарет Саутгейт.

«Это была плохая игра, команда не показала характера. Все было несвязно и разочаровывающе. Но этот опыт пойдет нам на пользу перед стартом Евро. Нам нужно улучшить работу без мяча. Нет никаких оправданий этому результату, но есть много вещей, которые мы можем улучшить», - передает слова тренера BBC.

На групповой стадии чемпионата Европы – 2024 Англия сыграет с Данией, Сербией и Словенией.