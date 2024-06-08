Модрич и Ковачич - в заявке сборной Хорватии на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Хорватии определился с финальной заявкой национальной команды на предстоящий чемпионат Европы – 2024. В состав попали такие звезды, как Лука Модрич, Матео Ковачич и Марсело Брозович.

Вратари: Доминик Ливакович, Ивица Ивушич, Недилько Лабрович.

Защитники: Домагой Вида, Йосип Юранович, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Мартин Эрлич, Марин Понграчич.

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич, Ловро Майер, Лука Иванушец, Лука Сучич, Мартин Батурина.

Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Марко Пьяца, Анте Будимир, Марко Пашалич.

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.