Нагельманн заступился за Нойера после победы сборной Германии

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельманн высказался в поддержку вратаря команды Мануэля Нойер после ошибки в контрольной встрече с Грецией (2:1). В концовке первого тайма 38-летний голкипер неудачно отбил мяч, чем воспользовался соперник.

«Не допущу какие-то обсуждения игры Нойера, даже не пытайтесь это сделать. После ошибки легче всего сказать, что проблема в Мануэле. Однако там была целая череда ошибочных действий. Он совершил несколько хороших сэйвов, все в порядке», - передает слова тренера Sky Sport Germany.

Напомним, что чемпионат Европы состоится в период с 14 июня по 14 июля. Сборная Германии попала в квартет А с командами Венгрии, Шотландии и Швейцарии.