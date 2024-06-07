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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кроос назвал фаворита предстоящего Евро — 2024

07 Июня 2024 • 23:55 Комментировать
Германия
...
Шотландия
14.06 22:00

Хавбек сборной Германии Тони Кроос поделился ожиданиями от предстоящего домашнего чемпионата Европы, который пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года.

«Кто станет чемпионом Европы? Германия! Мы можем выстоять с любым соперником. Обратный отсчёт уже идёт, и я хочу сыграть эти последние игры в карьере точно так же, как провёл последние матчи за мадридский «Реал», — цитирует футболиста издание Kicker.

Коллектив Юлиана Нагельсмана сыграет в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Германия является страной-хозяйкой этого турнира.

Напомним, что перед финалом Лиги чемпионов Кроос заявил, что завершит профессиональную карьеру после Евро — 2024.



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