Кроос назвал фаворита предстоящего Евро — 2024

Хавбек сборной Германии Тони Кроос поделился ожиданиями от предстоящего домашнего чемпионата Европы, который пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года.

«Кто станет чемпионом Европы? Германия! Мы можем выстоять с любым соперником. Обратный отсчёт уже идёт, и я хочу сыграть эти последние игры в карьере точно так же, как провёл последние матчи за мадридский «Реал», — цитирует футболиста издание Kicker.

Коллектив Юлиана Нагельсмана сыграет в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Германия является страной-хозяйкой этого турнира.

Напомним, что перед финалом Лиги чемпионов Кроос заявил, что завершит профессиональную карьеру после Евро — 2024.