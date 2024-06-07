Масалитин рассказал, за кого будет болеть на Евро – 2024

Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем чемпионате Европы – 2024.

Сборная России отстранена от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА по политическим причинам.

«Посмотрю какие-то интересные матчи группового турнира, а потом более внимательно стану следить за плей-офф. Ближе к началу чемпионата определюсь со своими симпатиями. А уже когда начнётся турнир, то буду болеть за ту сборную, игра которой понравится», – цитирует бывшего футболиста издание Vprognoze.ru.

Напомним, что европейское первенство состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. В турнире примут участие 24 национальные команды.