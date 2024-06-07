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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Шотландии упустила перевес в два гола над финнами

07 Июня 2024 • 23:42 Комментировать
Шотландия
2:2
Финляндия
окончен

Сборная Шотландии провела спарринг с финнами перед стартом на чемпионате Европы. Первый тайм получился разминочным с минимумом хороших моментов. Прострел Эндрю Робертсона с неудачно подставленной ногой защитника взбодрил игру - 1:0. Еще атака с навесом Робертсона, и Лоуренс Шенклэнд ударом головой удвоил перевес. Робин Лод красивым обводящим ударом вернул интригу в матч, но ненадолго - отмена гола по причине офсайда. После навеса отличились и гости, неприкрытый Беньямин Кялльман уверенно забил головой. Томас Галвез был сбит голкипером в штрафной - пенальти. Оливер Антман с точки пробил в правый угол, а вратарь не угадал - 2:2.

Протокол игры  
Шотландия2:2Финляндия
(1:0) Хосконен Артту54'  
(2:0) Шенклэнд Лоуренс58'  
  72'Кялльман Беньямин (2:1)
  85'Антман Оливер (2:2)
Ганн Энгус 69' (Гордон Крейг ( 69') Хендри ДжекХэнли Грант 79' (Морган Льюис ( 79') Тирни КиранРалстон ЭнтониРобертсон Эндрю 63' (Тэйлор Грэг ( 63') Кристи Райан 79' (Маккена Скотт ( 79') Гилмор Билли 69' (Джек Райан ( 69') Макгрегор КаллумМакгинн ДжонШенклэнд Лоуренс 63' (Конуэй Томми ( 63')
Запасные: Келли ЛиамФоррест ДжеймсАдамс ЧеМаклин КенниКупер ЛиамМактоминай СкоттКларк ЗандерМаккрори РоссПортеус Райан
Йоронен Йессе 46' (Синисало Вильями ( 46') Вяйсянен ЛеоХосконен АрттуТерхо Каспер 68' (Тальвитие Юхо ( 68') Нисканен ИльмариОллила Туомас 68' (Галвез Томас ( 68') Пелтола МаттиПохьянпало Йоэль 69' (Кялльман Беньямин ( 69') Лод РобинМяйнпя Нило 80' (Валта Лео ( 80') Пукки Теэму 57' (Антман Оливер ( 57')
Запасные: Иванов РобертГрадецки ЛукашСоири ПюрюТенхо МироЙенсен РичардНиссилья Урхо
07 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Финляндии Сборная Шотландии

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