Сборная Шотландии упустила перевес в два гола над финнами

Сборная Шотландии провела спарринг с финнами перед стартом на чемпионате Европы. Первый тайм получился разминочным с минимумом хороших моментов. Прострел Эндрю Робертсона с неудачно подставленной ногой защитника взбодрил игру - 1:0. Еще атака с навесом Робертсона, и Лоуренс Шенклэнд ударом головой удвоил перевес. Робин Лод красивым обводящим ударом вернул интригу в матч, но ненадолго - отмена гола по причине офсайда. После навеса отличились и гости, неприкрытый Беньямин Кялльман уверенно забил головой. Томас Галвез был сбит голкипером в штрафной - пенальти. Оливер Антман с точки пробил в правый угол, а вратарь не угадал - 2:2.
Протокол игры
|(1:0) Хосконен Артту54'
|(2:0) Шенклэнд Лоуренс58'
|72'Кялльман Беньямин (2:1)
|85'Антман Оливер (2:2)
Ганн Энгус69' (Гордон Крейг (69') •Хендри Джек•Хэнли Грант79' (Морган Льюис (79') •Тирни Киран•Ралстон Энтони•Робертсон Эндрю63' (Тэйлор Грэг (63') •Кристи Райан79' (Маккена Скотт (79') •Гилмор Билли69' (Джек Райан (69') •Макгрегор Каллум•Макгинн Джон•Шенклэнд Лоуренс63' (Конуэй Томми (63')
Йоронен Йессе46' (Синисало Вильями (46') •Вяйсянен Лео•Хосконен Артту•Терхо Каспер68' (Тальвитие Юхо (68') •Нисканен Ильмари•Оллила Туомас68' (Галвез Томас (68') •Пелтола Матти•Похьянпало Йоэль69' (Кялльман Беньямин (69') •Лод Робин•Мяйнпя Нило80' (Валта Лео (80') •Пукки Теэму57' (Антман Оливер (57')
07 июня.
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