Сборная Шотландии упустила перевес в два гола над финнами

Сборная Шотландии провела спарринг с финнами перед стартом на чемпионате Европы. Первый тайм получился разминочным с минимумом хороших моментов. Прострел Эндрю Робертсона с неудачно подставленной ногой защитника взбодрил игру - 1:0. Еще атака с навесом Робертсона, и Лоуренс Шенклэнд ударом головой удвоил перевес. Робин Лод красивым обводящим ударом вернул интригу в матч, но ненадолго - отмена гола по причине офсайда. После навеса отличились и гости, неприкрытый Беньямин Кялльман уверенно забил головой. Томас Галвез был сбит голкипером в штрафной - пенальти. Оливер Антман с точки пробил в правый угол, а вратарь не угадал - 2:2.