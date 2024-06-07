Сборная Польши быстро добилась перевеса в матче с командой Украины и победила

Участники Евро-2024, сборные Польши и Украины, провели товарищеский матч. Хозяева поля потеряли не одного футболиста из-за травм, хотя встреча не была жёсткой. Счёт был открыт быстро, после подачи углового мяч остановился во вратарской, и Себастьян Валюкевич технично направил его в щель между игроков - 1:0. Вскоре Пётр Зелиньски от левого угла штрафной прострелил, защитник отшатнулся от мяча, и голкипер не успел среагировать - курьезный гол. На 30-й минуте у поляков снова сработал угловой, Тарас Романчук сходу головой вколотил мяч в сетку - 3:0. Руслан Малиновский в быстрой атаке бросил в отрыв Артёма Довбика, тот раскачал защитников и был точен - 3:1. После перерыва результативных попыток не было, так как блестяще играли голкиперы.