Сборная Польши быстро добилась перевеса в матче с командой Украины и победила

Участники Евро-2024, сборные Польши и Украины, провели товарищеский матч. Хозяева поля потеряли не одного футболиста из-за травм, хотя встреча не была жёсткой. Счёт был открыт быстро, после подачи углового мяч остановился во вратарской, и Себастьян Валюкевич технично направил его в щель между игроков - 1:0. Вскоре Пётр Зелиньски от левого угла штрафной прострелил, защитник отшатнулся от мяча, и голкипер не успел среагировать - курьезный гол. На 30-й минуте у поляков снова сработал угловой, Тарас Романчук сходу головой вколотил мяч в сетку - 3:0. Руслан Малиновский в быстрой атаке бросил в отрыв Артёма Довбика, тот раскачал защитников и был точен - 3:1. После перерыва результативных попыток не было, так как блестяще играли голкиперы.
Протокол игры
|(1:0) Валюкевич Себастьян11'
|(2:0) Зелиньски Пётр16'
|(3:0) Романчук Тарас30'
|41'Довбик Артём (3:1)
Скорупски Лукаш•Валюкевич Себастьян61' (Берешиньски Бартош (61') •Саламон Бартош•Кивёр Якуб•Скораш Михал•Шиманьски Себастьян•Романчук Тарас•Зелиньски Пётр61' (Калузиньски Якуб (61') •Залевски Никола72' (Пухач Тымотеуш (72') •Букса Адам•Милик Аркадиуш5' (Урбаньски Кацпер (5'Левандовски Роберт61')
Бущан Георгий•Тымчик Александр•Бондарь Валерий•Таловеров Максим•Миколенко Виталий46' (Зинченко Александр (46') •Ярмоленко Андрей70' (Мудрик Михаил (70') •Малиновский Руслан70' (Михайличенко Богдан (70') •Сидорчук Сергей•Зубков Александр70' (Цыганков Виктор (70') •Судаков Георгий81' (Шапаренко Николай (81') •Довбик Артём76' (Ванат Владислав (76')
07 июня.
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