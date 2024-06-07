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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Польши быстро добилась перевеса в матче с командой Украины и победила

07 Июня 2024 • 23:39 Комментировать
Польша
3:1
Украина
окончен

Участники Евро-2024, сборные Польши и Украины, провели товарищеский матч. Хозяева поля потеряли не одного футболиста из-за травм, хотя встреча не была жёсткой. Счёт был открыт быстро, после подачи углового мяч остановился во вратарской, и Себастьян Валюкевич технично направил его в щель между игроков - 1:0. Вскоре Пётр Зелиньски от левого угла штрафной прострелил, защитник отшатнулся от мяча, и голкипер не успел среагировать - курьезный гол. На 30-й минуте у поляков снова сработал угловой, Тарас Романчук сходу головой вколотил мяч в сетку - 3:0. Руслан Малиновский в быстрой атаке бросил в отрыв Артёма Довбика, тот раскачал защитников и был точен - 3:1. После перерыва результативных попыток не было, так как блестяще играли голкиперы.

Протокол игры  
Польша3:1Украина
(1:0) Валюкевич Себастьян11'  
(2:0) Зелиньски Пётр16'  
(3:0) Романчук Тарас30'  
  41'Довбик Артём (3:1)
Скорупски ЛукашВалюкевич Себастьян 61' (Берешиньски Бартош ( 61') Саламон БартошКивёр ЯкубСкораш МихалШиманьски СебастьянРоманчук ТарасЗелиньски Пётр 61' (Калузиньски Якуб ( 61') Залевски Никола 72' (Пухач Тымотеуш ( 72') Букса АдамМилик Аркадиуш 5' (Урбаньски Кацпер ( 5'Левандовски Роберт 61')
Запасные: Щесны ВойцехГросицки КамилБулка МарцинМодер ЯкубБохневич Павел
Бущан ГеоргийТымчик АлександрБондарь ВалерийТаловеров МаксимМиколенко Виталий 46' (Зинченко Александр ( 46') Ярмоленко Андрей 70' (Мудрик Михаил ( 70') Малиновский Руслан 70' (Михайличенко Богдан ( 70') Сидорчук СергейЗубков Александр 70' (Цыганков Виктор ( 70') Судаков Георгий 81' (Шапаренко Николай ( 81') Довбик Артём 76' (Ванат Владислав ( 76')
Запасные: Матвиенко НиколайТрубин АнатолийБражко ВладимирЗабарный ИльяЯремчук РоманКонопля ЕфимСваток АлександрЛунин АндрейСтепаненко Тарас
07 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Польши

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