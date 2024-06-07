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Чемпионат Европы по футболу 2024

Хозяин планирует провалить Евро? Сборная Германии с трудом переборола Грецию на своём поле

07 Июня 2024 • 23:38 Комментировать
Германия
2:1
Греция
окончен

Сборные Германии и Греции сошлись в товарищеском матче. Контрольная встреча состоялась 7 июня в городе Менхенгладбах.

Протокол игры  
Германия2:1Греция
  34'Масурас Гиоргос (0:1)
(1:1) Хаверц Кай56'  
(2:1) Гросс Паскаль89'  
Нойер МануэльКиммих Йозуа 68' (Хенрихс Бенджамин ( 68') Рюдигер Антонио 69' (Шлоттербек Нико ( 69') Та ДжонатанМиттельштедт Максимилиан 46' (Сане Лерой ( 46') Андрих Роберт 68' (Гросс Паскаль ( 68') Кроос ТониМусиала ДжамалГюндоган Илкай 68' (Фюллькруг Никлас ( 68') Вирц Флориан 46' (Раум Давид ( 46') Хаверц Кай
Запасные: Байер МаксимилианМюллер ТомасФюрих КрисТер Штеген Марк-АндреАнтон ВальдемарУндав ДенизПавлович АлександрБауманн ОливерКох Робин
Влаходимос Одиссеас 78' (Атанасиадис Гиоргос ( 78') Рота ЛазаросМавропанос КонстантиносХацидиакос ПантелисЯннулис ДимитрисСиопис МанолисМанталос Петрос 78'Масурас Гиоргос 68' (Дувикас Анастасиос ( 68') Бакасетас Тасос 68' (Бухалакис Андреас ( 68') Цолис ХристосИоаннидис Фотис 10' (Павлидис Вангелис ( 10')
Запасные: Салиакас МанолисМандас ХристосКурбелис ДимитрисЛимниос ДимитрисКирьякопулос ГеоргиосЦолакис КостасРецос ПанайотисКотсирас ЯннисКулиеракис КостасЦиггарас ТеохарисНтои Андреас-Ричардос
07 июня. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

Ровно за неделю до старта Евро-2024 хозяин устроил последнюю проверку собственных сил. Домашний чемпионат Европы немцам открывать игрой против Шотландии, в последнем товарищеском матче решили они выбрать соперника примерно похожего – греков. Экспериментировать Нагельсману некогда, он выставил практически тот же состав, атакующую группу вновь составили Хаверц, Мусиала, Гюндоган и Вирц.

Кроос и Андрих из центра поля поддерживали нападение без чистого форварда, однако получалось всё довольно банально. Забросы и долгие розыгрыши не ставили в тупик греческую оборону. Зато первый же выпад эллинов мог завершаться голом: Цолис выскочил на кросс Масураса и с близкой дистанции расстрелял Нойера. Ману справился не только с первым ударом, но и с добиванием Христоса.

И дальше главные события были связаны с греками. Правда, события не очень приятные – матч не смог продолжить Иоаннидис, заменил которого Павлидис. Германия постепенно инициативу перехватила, но остроты всё никак не прибавлялось. Мусиала метров с 20 пробил – прямо по позиции Влаходимоса, Кросс на ход Хаверцу забросил – Каю не хватило ширины шага, чтобы замкнуть дальнюю штангу.

А грекам всего хватило. Опять сработала пара Циолис – Масурас: первый плотно пробил с линии штрафной площади, второй подкараулил отскок от Нойера, сыгравшего не лучшим образом – 0:1. У немцев же ничего не получалось. Да, до перерыва Хаверц успел протолкнуть мяч в ворота из офсайда, но и судьи сразу сориентировались, и немцы особо не спорили. Понимали хозяева, что игра складывается совсем не лучшим образом и нужно сосредоточиться на «своём» футболе.

Сразу после перерыва у хозяев вышли Сане и Раум. Как раз первый и сумел изменить ход игры. Прошло десять минут второго тайма, как Лерой протащил мяч по правому краю и выкатил на Хаверца. Кай развернул оппонента и пробил точно в угол – 1:1. Однако этот гол нужного эффекта не оказал. Опять же у Германии было владение, но до опасных моментов доходило очень редко. На индивидуальном мастерстве хотел решить Мусиала: дважды он опасно бил после смещения с фланга, однако оба раза мяч свистел рядом с «девяткой».

А в позиционных атаках у немцев мало что получалось. Лучший момент концовки загубил Хенрихс, поймавший отскок после корнера и суматохи. С ходу он пробил очень сильно, едва не сломав перекладину. Казалось, будет ничья, но за минуту до конца основного времени немцы всё-таки выстрадали победу. Всё тот же Сане загрузил на дугу штрафной площади, откуда неотразимо пробил Паскаль Гросс – 2:1.

Есть вымученная победа в активе сборной Германии, но вряд ли такая игра внушает болельщикам оптимизм перед домашним чемпионатом Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Греции

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