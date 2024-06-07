Кейн предстал бессильным: Англия умудрилась проиграть Исландии на «Уэмбли»

Во втором июньском товарищеском матче сборная Англии встретилась со сборной Исландии. Тут уже всё было по-серьёзному. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли», и Гарет Саутгейт выпустил куда более основной состав, чем против Боснии и Герцеговины в понедельник. Да и форма игровая у англичан оказалась более привычная. Не серая, а белая.

Недавно была обнародована окончательная заявка сборной Англии на чемпионат Европы. В ней не нашлось мест Траффорду, Магуайру, Куансе, Брэнтуэйту, Кёртису Джонсу, Мэддисону и Грилишу. Для кого-то из них непопадание на Евро стало большим ударом. Ну а сборная Исландии целиком туда не попала, проиграв в марте стык Украине.

Теперь об игре на «Уэмбли». На третьей минуте пришёл прострел слева на Кейна (его заменят в середине второго тайма), а тот чуть замешкался, и защитники исландцев сковали Гарри по рукам и ногам. Подача Палмера вскоре прилетела вновь с левого фланга, однако верх выиграли гости. Для сборной Исландии типа британский стиль не в новинку.

В конце двенадцатой минуты исландцы нашли своё счастье в контратаке. Харальдссон сделал передачу Торстейнссону, который сместился с левого фланга и поразил ближний нижний угол владений Ремсдейла (0:1). Да, Пикфорд пребывал в запасе. Но такие люди, как Уокер, Стоунс и Фоден, оказались в старте «родоначальников футбола».

А почему бы Англии не забить в атаке на скорости? Потому что Энтони Гордон крайне неточно пробил, сместившись с левого фланга. Другой момент исландцы сами подарили своим соперникам. Вальдимарссон под прессингом Деклана Райса выложил мяч Палмеру, который ударил после подработки, и от Гретарссона сфера отскочила на угловой.

Владели англичане большим территориальным преимуществом, но не могли обратить его в дельность. Майну отдал к левому краю вратарской Фодену, который слабо пробил в ближний угол в руки голкипера. Палмер ещё сделал момент для Кейна, забросив ему к левой штанге, но Гарри махнул мяч мимо створа.

Что там второй тайм? Гордон поделился мячом с Фоденом, пробившим чуть правее рамки. Палмер с левой стороны то мимо бил, то не справлялся с Вальдимарссоном. Исландцы стали регулярно убегать в контратаки и запороли прекрасный шанс. Тройстенссон в падении плохо дотянулся до прострела Гудмундссона – вышел совсем не удар по факту.

Ингасон пробил головой на подаче корнера – прямо в руки Ремсдейла. Ой, да вообще исландцы прижали оппонентов. Ремсдейлу пришлось отводить на угловой хитрый дальний удар по его воротам. Гехи остался на поле после травмы. Англичане вернули инициативу, но навал оказался без толку. Следующий матч они проведут уже на Евро 16 июня с Сербией.

Кирилл Иванцов