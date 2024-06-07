Овчинников — о Евро – 2024: «Ни за кого не буду болеть на турнире»

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о предстоящем чемпионате Европы — 2024.

«А Европа нас смотрит? Ну и я также не буду! Шучу, конечно, буду следить за чемпионатом Европы. Но ни за кого не буду болеть на турнире. Я болею только за себя в первую очередь», — цитирует специалиста издание Betonmobile.

Европейское первенство пройдёт в период с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.

Сборная России отстранена от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА по политическим причинам. Сейчас национальная команда проводит лишь товарищеские матчи.

Сегодня, коллектив Валерия Карпина разгромил Беларусь со счётом 4:0.