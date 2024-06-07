Сборная Румынии не смогла забить соперникам из Лихтенштейна

Ведущая подготовку к Евро-2024 сборная Румынии в пятницу играла против национальной команды Лихтенштейна. Первый момент создали гости - Арон Зеле здорово бил из-за штрафной, и голкипер справился с ударом под перекладину. Георге Пушкаш ответил хорошей попыткой после кросса с правого фланга, но мяч от его головы улетел на сетку ворот. Еще навес, уже с другого края поля, Янис Хаджи наносил удар в упор - парировано. Он же создал первый момент после перерыва, плотный удар метров с 22 - и вратарь помешал мячу влететь в ближний угол. Николае Станчу исполнял штрафной - в сантиметрах над перекладиной. В концовке Валентин Михайлэ и Станчу проверили голкипера, но 0:0 в итоге.

Это был единственный спарринг румынской сборной перед Евро-2024. 17 июня она проведет стартовый матч против национальной команды Украины.