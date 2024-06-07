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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Румынии не смогла забить соперникам из Лихтенштейна

07 Июня 2024 • 23:03 Комментировать
Румыния
0:0
Лихтенштейн
окончен

Ведущая подготовку к Евро-2024 сборная Румынии в пятницу играла против национальной команды Лихтенштейна. Первый момент создали гости - Арон Зеле здорово бил из-за штрафной, и голкипер справился с ударом под перекладину. Георге Пушкаш ответил хорошей попыткой после кросса с правого фланга, но мяч от его головы улетел на сетку ворот. Еще навес, уже с другого края поля, Янис Хаджи наносил удар в упор - парировано. Он же создал первый момент после перерыва, плотный удар метров с 22 - и вратарь помешал мячу влететь в ближний угол. Николае Станчу исполнял штрафной - в сантиметрах над перекладиной.  В концовке Валентин Михайлэ и Станчу проверили голкипера, но 0:0 в итоге.

Это был единственный спарринг румынской сборной перед Евро-2024. 17 июня она проведет стартовый матч против национальной команды Украины.

Протокол игры  
Румыния0:0Лихтенштейн
Молдован ХорациуМогос Василе 58' (Банку Никусор ( 58') Дрэгушин РадуРаковитан БогданОлару Дариус 76' (Драгус Денис ( 76') Шут Адриан 58' (Марин Мариус ( 58') Сореску ДеянЧикылдэу Александру 58' (Станчу Николае ( 58') Хаджи Янис 65' (Михэйлэ Валентин ( 65') Коман Флоринел 65' (Ман Деннис ( 65') Пушкаш Георге
Запасные: Тарновану СтефанНицэ ФлоринСава РэзванБирлигея ДаниэльНеделчару ИонуцГрамени КонстантинРатиу Андрей
Бюхель БенджаминБек НикласГёппель МаксимилианОбервадитцер ФеликсВольфингер СандроКиндл Кенни 55' (Марксер Марко ( 55') Люхингер ЗимонБюхель МарсельЗеле АронСаланович Деннис 46' (Нотаро Фабио ( 46'Ягер Давид 90') Кранц Лиам 65' (Саглам Ферхат ( 65')
Запасные: Оспельт ДжастинГрабер ЛукасБек ЙонасВайсенхофер ЙонасЛо Руссо ЛоренцоХаслер Жюльен
07 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Румынии Сборная Лихтенштейна

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