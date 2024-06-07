Один из лучших матчей сборной России за последние годы: пять главных творцов разгрома в Минске

Оценки футболистам Валерия Карпина

Один товарищеский матч сборная России запланировала на июнь и провела его очень достойно. Матч в Минске не изобиловал скоростями и особыми сложностями, но на фоне белорусов команда Карпина выглядела качественно, целостно, уверенно. Этакий разгром на классе, который не столь привычно видеть от сборной России. Потрясающе сыграл Алексей Миранчук, соответствовал ему Иван Обляков, пытались дотянуться до их уровня (и получалось) Чалов, Антон Миранчук и Тюкавин. Именно эти пятеро стали главными творцами победы.

Статистика матча: владение мячом – 39:61, удары по воротам – 5:17, в створ – 2:7, угловые – 3:3. Немного прошлись по цифрам матча, теперь давайте переходить к персоналиям. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

МАТВЕЙ САФОНОВ – 7,0. Ох и заставляет нервничать Матвей, когда мяч у него в ногах, но перекрывает эти моменты классными сейвами. Единственное стоящее спасение за весь матч совершил именно Сафонов, парировав плотный удар Волкова. Удержал «ноль» при скользком счёте, придал уверенности команде.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 6,0. Оборона, пожалуй, единственный элемент, к которому можно придраться. И главные претензии летят самому опытному. Дивеев уж очень сумбурно опекал Волкова в моменте с ударом, вообще часто проигрывал в резкости – два из трёх единоборств внизу проиграл, однажды его прошли на дриблинге. Но воздух снял пять раз из шести.

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ – 7,5. Евгений отыграл все 90 минут и в борьбе смотрелся куда качественнее своего коллеги. Он вообще только один раз из девяти уступил в единоборстве, совершил три отбора и два перехвата. Хороший матч провёл Морозов.

ИЛЬЯ ВАХАНИЯ – 6,5. Фланговые защитники одинаковую оценку получают за недостаточную активность. Столько шансов было для подключения, дли ширины атаки, но Вахания робко себя вёл. Ни одного острого кросса, прострела. Хотя и три штрафных удара заработал.

ЮРИЙ ГОРШКОВ – 6,5. Горшков тоже вроде фланг выиграл, все 90 минут отбегал, но так ничем и не запомнился. Неплохо начинал атаки длинными передачами (шесть раз проходила диагональ), но сам не давал ширины.

ДАНИЛ ГЛЕБОВ – 7,5. Центр поля забрал Данил Глебов, который очень уверенно играл на перехватах. Всегда думал на шаг быстрее Яблонского, атаковал того в момент приёма мяча, уверено шёл в борьбу. Три перехвата, два отбора и три выноса в активе Глебова, хорошо подчищавшего опорную зону.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 6,0. Немного усталым и даже грузным на фоне Глебова выглядел Далер Кузяев. Вроде опытным партнёров выступал, легионером, но на фоне коллеги проигрывал. Ошибок не совершал, но отбор у Далера всего один, да и в борьбе его очень легко двигали: четыре раза из шести.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – 9,0. Эксперты признали Облякова лучшим игроком матча, но как же не отметить вдохновение Миранчука? Без Головина Алексей с первых минут вышел капитаном и главным креативщиком, оправдав все возложенные авансы. Миранчук создал первый гол, разогнал второй и третий, ассистировал Чалову на четвёртый. Все опасные атаки сборной России строились ногами Алексея.

АНТОН МИРАНЧУК – 7,5. Пытался соответствовать и брат. Очень хорошо боролся на чужой половине поля, прессинговал, нагнетал. Миранчук 11 выиграл борьбу за 15 эпизодов, трижды удачно пошёл в дриблинг и дважды опасно пробил. После одного из таких ударов отличился Фёдор Чалов.

ИВАН ОБЛЯКОВ – 8,5. Прекрасный матч провёл и Иван Обляков, которому времени выделили поменьше. Умудрился забить головой, подкараулив ошибку голкипера, идеально расчертил в моменте с голом Тюкавина. Был важнейшим звеном опаснейших атак российской команды.

КОНСТАНТИН ТЮКАВИН – 7,5. Поменьше влияния на игру оказал сам Константин, но в нужный момент чётко решил эпизод, воспользовавшись передачей Облякова. Сам тоже подыгрывал в темп – две скидки Константина зародили неплохие атаки сборной России.

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – б/о.

Реклама

ФЁДОР ЧАЛОВ – 8,0. Вышел на замену и забил первым же касанием, грамотно подкараулив отскок. Через пять минут оформил дубль, переиграв голкипера не из самой простой ситуации. Чалов очень круто вышел на замену, подняв планку даже на фоне активного Тюкавина.

ИВАН СЕРГЕЕВ – б/о.

ЛЕЧИ САДУЛАЕВ – б/о.

АЛЕКСАНДР СОЛДАТЕНКОВ – б/о.

АРТЁМ КАРПУКАС – б/о.