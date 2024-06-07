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Дубль Чалова и вдохновенный Миранчук: сборная России отгрузила Беларуси четыре безответных мяча

07 Июня 2024 • 21:50 Комментировать (1)
Беларусь
0:4
РОССИЯ

Сборные России и Белоруссии сошлись в товарищеском матче. Контрольная встреча состоялась 7 июня в городе Минск.

 

Протокол игры

 
Беларусь0:4РОССИЯ
  8'Обляков Иван (0:1)
  20'Тюкавин Константин (0:2)
  63'Чалов Фёдор (0:3)
  69'Чалов Фёдор (0:4)
Павлюченко ПавелПоляков ДенисВолков ЗахарПолитевич СергейПеченин Кирилл 59' (Малькевич Владислав ( 59') Корзун Никита 68' (Климович Владислав ( 68') Яблонский Евгений 69' (Концевой Артём Александрович ( 69') Эбонг Макс 75' (Бочеров Валерий ( 75') Антилевский Дмитрий 46' (Киреев Максим ( 46') Морозов ВладиславГромыко Валерий 59' (Карпович Сергей ( 59')
Запасные: Касараб МаксимБарковский ГерманЛапоухов ФёдорПархоменко ЕгорИгнатович СергейЛевицкий ДенисЮзепчук Роман
Сафонов МатвейВахания ИльяДивеев ИгорьМорозов ЕвгенийГоршков ЮрийКузяев ДалерГлебов ДанилМиранчук АнтонМиранчук Алексей 72' (Садулаев Лечи ( 72') Тюкавин Константин 62' (Сергеев Иван ( 62') Обляков Иван 62' (Чалов Фёдор ( 62')
Запасные: Черников АлександрПруцев ДанилСолдатенков АлександрЛунёв АндрейЛангович АндрейАлександр МаксименкоЩетинин КириллКарпукас АртёмЧернов Никита
07 июня.

 

Практически оптимальный состав сборной России привёз в Минск Валерий Карпин. Однако нашлись и но. Александр Головин давно завершил сезон и даже на сборы не приехал, а по ходу тренировочного процесса заболел Артур Захарян. Так наша команда лишилась двух легионеров. За себя и за того парня в старте пришлось отрабатывать Алексею Миранчуку (впервые вышел капитаном) и Далеру Кузяеву. Полузащиту и атаку с «легионерами» составили Глебов, Антон Миранчук, Обляков и Тюкавин.

Куда экспериментальнее выглядела оборона: Вахания, Дивеев, Морозов и Горшков. Но работы у них было маловато. С первых же минут сборная России устроила серию забросов в штрафную площадь, сразу же россияне включили скорости. И уже на восьмой минуте Алексей Миранчук вырезал филигранный заброс чуть ли не от центра поля, а Иван Обляков выиграл воздух у голкипера и в жёстком противоборстве с ним забросил мяч по дуге в сетку – 0:1.

После гола россияне чуть отпустили вожжи и могли получить в ответ. Долгая атака Беларуси завершилась ударом Волкова. Захар на точке пенальти развернулся и пальнул из-под защитников, однако Матвей Сафонов выручил. Павлюченко же подобным не отличался. Алексей Миранчук опять нашёл передачей Облякова, Иван диагональ на 11-метровую отметку выпилил, откуда Тюкавин пробил в противоход голкиперу – 0:2.

Как-то даже буднично забивала сборная России, после второго гола ещё и темп матча значительно упал. Сразу после перерыва на поле появился Максименко, заменивший Сафонова, а сборная России чуть добавила скоростей. Правда, этого не хватало до следующей пачки замен. Чалов и Сергеев вышли вместо Тюкавина и Облякова. Вот как раз Фёдор и отличился первым же касанием.

Один Миранчук покатил на другого поперёк линии штрафной площади, Антон закрутил в угол. Павлюченко не очень удачно отбил перед собой, а набежавший Чалов коленом дослал мяч в сетку – 0:3. Прошло всего пять минут, и Фёдор дубль оформил. Алексей Миранчук с правого полуфланга отдал на Чалова, форвард ушёл от опеки Волкова, ворвался в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Мяч был упакован точно под штангу – 0:4. После четвёртого гола игра совсем разбилась на эпизоды: постепенно вышли Садуллаев, Бочеров, Солдатенков, Карпукас.

А ещё в самом конце матча дёрнул мышцу Антон Миранчук и вынужден был доигрывать вполноги. Но особых усилий никто из футболистов более не прилагал. Очень уверенно победила в Минске сборная России, отгрузив хозяевам четыре безответных мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Беларуси

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
07 Июня 2024 в 21:57
ай таперича поточняк видна што наша сборноя самая сильныя на планети.. брац-ын напрягси.. кхе-кхе.. )))
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