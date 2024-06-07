Дубль Чалова и вдохновенный Миранчук: сборная России отгрузила Беларуси четыре безответных мяча

Сборные России и Белоруссии сошлись в товарищеском матче. Контрольная встреча состоялась 7 июня в городе Минск.

Практически оптимальный состав сборной России привёз в Минск Валерий Карпин. Однако нашлись и но. Александр Головин давно завершил сезон и даже на сборы не приехал, а по ходу тренировочного процесса заболел Артур Захарян. Так наша команда лишилась двух легионеров. За себя и за того парня в старте пришлось отрабатывать Алексею Миранчуку (впервые вышел капитаном) и Далеру Кузяеву. Полузащиту и атаку с «легионерами» составили Глебов, Антон Миранчук, Обляков и Тюкавин.

Куда экспериментальнее выглядела оборона: Вахания, Дивеев, Морозов и Горшков. Но работы у них было маловато. С первых же минут сборная России устроила серию забросов в штрафную площадь, сразу же россияне включили скорости. И уже на восьмой минуте Алексей Миранчук вырезал филигранный заброс чуть ли не от центра поля, а Иван Обляков выиграл воздух у голкипера и в жёстком противоборстве с ним забросил мяч по дуге в сетку – 0:1.

После гола россияне чуть отпустили вожжи и могли получить в ответ. Долгая атака Беларуси завершилась ударом Волкова. Захар на точке пенальти развернулся и пальнул из-под защитников, однако Матвей Сафонов выручил. Павлюченко же подобным не отличался. Алексей Миранчук опять нашёл передачей Облякова, Иван диагональ на 11-метровую отметку выпилил, откуда Тюкавин пробил в противоход голкиперу – 0:2.

Как-то даже буднично забивала сборная России, после второго гола ещё и темп матча значительно упал. Сразу после перерыва на поле появился Максименко, заменивший Сафонова, а сборная России чуть добавила скоростей. Правда, этого не хватало до следующей пачки замен. Чалов и Сергеев вышли вместо Тюкавина и Облякова. Вот как раз Фёдор и отличился первым же касанием.

Один Миранчук покатил на другого поперёк линии штрафной площади, Антон закрутил в угол. Павлюченко не очень удачно отбил перед собой, а набежавший Чалов коленом дослал мяч в сетку – 0:3. Прошло всего пять минут, и Фёдор дубль оформил. Алексей Миранчук с правого полуфланга отдал на Чалова, форвард ушёл от опеки Волкова, ворвался в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Мяч был упакован точно под штангу – 0:4. После четвёртого гола игра совсем разбилась на эпизоды: постепенно вышли Садуллаев, Бочеров, Солдатенков, Карпукас.

А ещё в самом конце матча дёрнул мышцу Антон Миранчук и вынужден был доигрывать вполноги. Но особых усилий никто из футболистов более не прилагал. Очень уверенно победила в Минске сборная России, отгрузив хозяевам четыре безответных мяча.