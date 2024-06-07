Сборная Армении переиграла Казахстан, который на неделе возглавил Станислав Черчесов

Сборные Армении и Казахстана сыграли в товарищеском матче. Контрольная встреча состоялась 7 июня в городе Ереван.

Очень неплохие результаты в отборе на чемпионат Европы показали команды Казахстана и Армении, близки были к выходу на турнир, в итоге обидно пролетели мимо. Приходится этим летом довольствоваться только товарищескими играми, одну из которых армяне и казахи провели между собой. Обязательно отметим, что в начале недели Казахстан возглавил Станислав Черчесов. Контракт подписан, но в ближайших товарищеских матчах тренер принимать участие не будет.

Зато из игроков РПЛ в старт определился Нуралы Алипа, у украинца Петракова таковых было побольше – Сперцян, Тикнизян, Арутюнян. Намечалась интереснейшая дуэль. А началась она с активных атак хозяев. Идёт четвёртая минута матча Наир Тикнизян врывается в штрафную площадь слева, простреливает и Марочкин вместо выноса срезает мяч в свои ворота – 1:0.

Сборная Армении быстрый автогол восприняла отлично. Атаки хозяйской команды продолжились, Казахстану было сложновато сдерживать давление. Забросы шли один за другим, угловые тоже были частым гостем в штрафной площади Казахстана. На дриблинге решал эпизоды Сперцян. Эдуард на исходе получаса с фланга сместился, на замахе убрал двух защитников и пробил в дальний угол. Только отличный бросок Щацкого спас Казахстан от второго гола.

Гости почти ничего не создадут за первый тайм, но под самый его занавес едва не сравняют счёт. Вороговский прибежал с фланга, примерился с дальней дистанции и смачно пробил в перекладину. И сразу после перерыва у казахов тоже был шанс на гол. Астанов разрезающей передачей вывел Самородова на рандеву с голкипером, но у форварда не получилось переиграть голкипера один на один.

Армения справилась со всплеском Казахстана, на исходе часа игрового времени удвоив своё преимущество. Прошла атака после неудачного углового, передачу Арояна на самой лицевой линии догнал мяч Севикян и прострелил низом. Вторым темпом набежал Бичахчян, в касание пробивший точно – 2:0. Казахстан и тут нашёл чем ответить, но Самородов, убравший на замахе Мурадяна, пробил выше ворот с линии штрафной площади. Моменты вроде у Казахстана были, вот только забить никак не удавалось.

Под конец матча силы покинули команды, и моменты возникали только на стандартах. Во второй волне атаки после корнера Шагоян метров с десяти пробил в Шацкого. Севикян со средней дистанции крутил под штангу, но немного не попал. Гол престижа казахов состоялся на шестой компенсированной минуте. Мурадян в борьбе с Самородовым сыграл рукой в своей штрафной площади, а Бауыржан Исламхан реализовал пенальти - 2:1.

Казахи проиграли первый матч под «официальным» руководством Станислава Черчесова. На деле же пока ответственный за команду Руслан Балтиев, именно он руководил на тренерском мостике в Ереване.