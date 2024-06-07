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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Австрии объявила окончательный состав на Евро-2024 официально

07 Июня 2024 • 19:39 Комментировать

Сборная Австрии объявила окончательный состав на грядущий чемпионат Европы по футболу. Пройдёт он в соседней Германии с 14 июня по 14 июля. В состав вошли 26 футболистов.

Напомним, что сборной Австрии предстоит сыграть в непростой группе. В квартете D австрийцам будут противостоять команды Франции, Нидерландов и Польши.

Свой путь на турнире австрийцы начнут в понедельник, 17 июня. В этот день команда встретится со сборной Франции. 21 июня австрийцы сыграют со сборной Польши, а завершит групповой этап команда 25 июня – поединком с Нидерландами.

Кто может стать тёмной лошадкой на Евро-2024

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Сборная Австрии
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