Сборная Австрии объявила окончательный состав на грядущий чемпионат Европы по футболу. Пройдёт он в соседней Германии с 14 июня по 14 июля. В состав вошли 26 футболистов.

Напомним, что сборной Австрии предстоит сыграть в непростой группе. В квартете D австрийцам будут противостоять команды Франции, Нидерландов и Польши.

Свой путь на турнире австрийцы начнут в понедельник, 17 июня. В этот день команда встретится со сборной Франции. 21 июня австрийцы сыграют со сборной Польши, а завершит групповой этап команда 25 июня – поединком с Нидерландами.

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