Ровно через неделю стартует чемпионат Европы по футболу. Сборная Швейцарии за семь дней до турнира огласила свою окончательную заявку на первенство. В неё вошли 26 игроков, трое из них – вратари.

Напомним, что швейцарцам предстоит выступить в рамках группы А. Команде попался довольно ровный квартет, из которого можно выходить в плей-офф, в соперниках – сборная Германии, а также сборные Шотландии и Венгрии.

Начинают свой путь на первенстве швейцарские футболисты 15 июня. В этот день в Кёльне на арене «Рейн Энерги» коллектив сыграет против сборной Венгрии. Во втором туре коллектив сразится с командой Шотландии, а в третьем – со сборной Германии.