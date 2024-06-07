Мерсон: Если с таким составом Англия не выиграет сейчас, то не выиграет уже никогда

Экс-игрок «Арсенала» и футбольный эксперт Пол Мерсон высказался о шансах сборной Англии выиграть предстоящий Евро-2024.

— Я думал, что не увижу победы Англии на международном турнире. Но сейчас я смотрю на состав, и думаю, что если мы не выиграем сейчас, то не выиграем уже никогда. У Англии идеальная возможность для победы на Евро, — цитирует Мерсона Sky Sports.

Чемпионат Европы – 2024 стартует 14 июня. Турнир пройдет в десяти городах Германии и продлится до 14 июля.

По результатам жеребьевки подопечные Гарета Саутгейта попали в группу C, где встретятся с национальными командами Дании, Сербии и Словении.