Кроос высказался о последних матчах в карьере

Тони Кроос уже провёл последний матч в карьере за «Реал». Немецкий полузащитник решил повесить бутсы на гвоздь после Евро-2024, то есть ближайшие матчи за сборную Германии будут для него последними в карьере. Кроос высказался на этот счёт.

«Последние матчи в карьере? Это не заставляет меня переживать, и я не ожидаю, что покроюсь холодным потом. Обратный отсчёт начался, и я хочу провести эти последние игры так же, как я провёл последние игры за «Реал», то есть с максимально возможным успехом.

Да, мне грустно. Я понимаю, что не смогу развить в других областях такого таланта, как в футболе», - цитирует Крооса Kicker.