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Чемпионат Европы по футболу 2024

Нагельсманн передумал: тренер исключил вратаря из сборной Германии

07 Июня 2024 • 15:44 Комментировать

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн изначально планировал взять на Евро-2024 четырёх вратарей. Но теперь специалист передумал. Как сообщает на своих страницах Bild, Нагельсманн решил исключить из заявки Александра Нюбеля, хотя он провёл отличный сезон в составе «Штутгарта».

Таким образом, в итоговой заявке сборной Германии будет три вратаря: Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген и Оливер Бауманн.

Первый матч на домашнем чемпионате Европы сборная Германии проведёт уже в пятницу, 14 июня. Соперником команды Юлиана Нагельсманна будет национальная команда Шотландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн Александр Нюбель ещё теги
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