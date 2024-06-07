Нагельсманн передумал: тренер исключил вратаря из сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн изначально планировал взять на Евро-2024 четырёх вратарей. Но теперь специалист передумал. Как сообщает на своих страницах Bild, Нагельсманн решил исключить из заявки Александра Нюбеля, хотя он провёл отличный сезон в составе «Штутгарта».

Таким образом, в итоговой заявке сборной Германии будет три вратаря: Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген и Оливер Бауманн.

Первый матч на домашнем чемпионате Европы сборная Германии проведёт уже в пятницу, 14 июня. Соперником команды Юлиана Нагельсманна будет национальная команда Шотландии.