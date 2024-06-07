Матич отреагировал на отсутствие в сборной Англии Рэшфорда и Грилиша

Бывший игрок национальной сборной Сербии Неманья Матич отреагировал на тот факт, что в заявке сборной Англии на чемпионат Европы - 2024 нет таких футболистов, как Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш.

«Мы всегда хотелось бы иметь в команде таких игроков, как Рэшфорд и Грилиш – игроков, которые могут решить исход игры одним ходом. То, что их не выбрали, - хорошие новости для Сербии!» - написал Матич в социальных сетях.

Сборные Сербии и Англии выступят на чемпионате Европы в одной группе. Очный матч команды проведут уже в первом туре – 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.