Сборная Испании озвучила финальную заявку на Евро-2024

Сборная Испании объявила итоговую заявку на чемпионат Европы – 2024. В неё вошли 26 футболистов. Список тех, кого решил взять на турнир Луис де ла Фуэнте, приводим ниже.

Симон, Райя, Ремиро – Гримальдо, Кукурелья, Лапорт, Начо, ле Норман, Вивиан, Карвахаль, Хесус Навас – Родри, Субименди, Педри, Баэна, Фабиан Руис, Мерино, Фермин Лопес – Ямаль, Оярсабаль, Ферран Торрес, Нико Уильямс, Ольмо, Айосе, Мората, Хоселу.

На групповой стадии Евро-2024 соперниками сборной Испании будут Хорватия (15 июня), Италия (20 июня) и Албания (24 июня).

Добавим, что чемпионат Европы пройдёт в Германии.