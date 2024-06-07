Тедеско рассказал, кто станет первым вратарём сборной Бельгии вместо Куртуа

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско ответил на вопрос о том, какой вратарь будет основным на предстоящем Евро-2024.

Напомним, Тедеско не вызвал на турнир голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который долгое время был основным в команде.

— Первым номером сборной Бельгии на чемпионате Европы будет Коен Кастельс, — заявил Тедеско журналистам.

На счету 31-летнего вратаря «Вольфсбурга» девять матчей за сборную Бельгии, в пяти из них он сыграл «на ноль».

По итогам жеребьевки подопечные Тедеско попали в группу E, где выступят вместе с национальными командами Румынии, Словакии и Украины.