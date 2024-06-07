Камоцци: «Очень жаль, что России не будет на Евро-2024»

Бывший сотрудник московского «Спартака» Франко Камоцци высказался о том, что сборная России не поедет на чемпионат Европы – 2024. Команда отстранена от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА.

«Очень жаль, что Россия не будет принимать участие в Евро-2024. Я надеюсь, что эта ситуация разрешится как можно скорее», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Евро-2024 пройдет на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим обладателем престижного трофея является национальная команда Италии, одолевшая в финале англичан.