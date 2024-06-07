Сборная Дании на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Сборная Дании едет на чемпионат Европы с большими надеждами. На прошлом континентальном футбольном форуме «алая гвардия» добралась до полуфинала, где в упорной борьбе проиграла Англии. Чего же ждать от датчан на Евро-2024? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается найти ответ на этот вопрос, присматриваясь к команде.

Путь на Евро-2024

Сборная Дании в десяти матчах отборочного турнира к Евро-2024 отпраздновала семь побед при одной ничьей и двух поражениях. Одно из этих двух поражений «алая гвардия» потерпела в последнем туре в гостях у Северной Ирландии. К тому моменту датчане уже обеспечили себе первое место в группе. В итоге Дания опередила Словению по личным встречам при равенстве очков (по 22). Любопытно, что в финальной части Евро датчане и словенцы снова попали в одну группу.

Задача на Евро-2024

Сложно сказать, какую задачу сборная Дании должна ставить перед собой на предстоящем чемпионате Европы. С одной стороны, на прошлом турнире «алая гвардия» дошла до полуфинала, но с другой стороны, повторить это достижение будет очень сложно. Наверное, объективной задачей для датчан можно считать четвертьфинал. Дальше многое будет зависеть от имени соперника.

Какие шансы у сборной Дании выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

Специалисты из мира ставок считают, что у сборной Дании мало шансов выиграть чемпионат Европы. Сделать ставку на завоевание «алой гвардией» трофея можно с коэффициентом в районе 50. В списке фаворитов Евро-2024 выше датской сборной идут сразу восемь команд – Нидерланды, Бельгия, Италия, Португалия, Испания, Германия, Франция и Англия.

Состав сборной Дании на Евро

Уже в конце мая сборная Дании объявила окончательную заявку на чемпионат Европы – 2024, в которую вошли 26 футболистов. Список тех, кого решил вызвать Каспер Юльманн, приводим ниже.

Вратари: Шмейхель («Андерлехт»), Хермансен («Лестер»), Рённов («Унион» Берлин).

Защитники: Андерсен («Кристал Пэлас»), Вестергор («Лестер»), Кьяер («Милан»), Меле («Вольфсбург»), Андреас Кристенсен («Барселона»), Расмус Кристенсен («Рома»), Кристиансен («Болонья»), Бах («Бенфика»), Нельссон («Галатасарай»).

Полузащитники: Йенсен («Брентфорд»), Дилейни («Андерлехт»), Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Сков («Брюгге»), Дамсгор («Брентфорд»), Норгор («Брентфорд»), Хёйбьерг («Тоттенхэм»), Юлманд («Спортинг» Лиссабон).

Нападающие: Хёйлунн («Манчестер Юнайтед»), Дольберг («Андерлехт»), Винд («Вольфсбург»), Поульсен («РБ Лейпциг»), Ларсен («Бёрнли»), Дрейер («Андерлехт»).

Лидеры сборной Дании

С прошлого чемпионата Европы состав сборной Дании изменился не слишком сильно. Как видим, в заявке «алой гвардии» есть очень много игроков из ведущих лиг. Столпом обороны датской команды является опытнейший 35-летний Симон Кьяер. В средней линии выделяется Кристиан Эриксен, хотя на клубном уровне полузащитник провёл не лучший сезон в «Манчестер Юнайтед». В воротах основным должен по-прежнему быть Каспер Шмейхель.

В атаке большие надежды датские футбольные фанаты связывают с Расмусом Хёйлунном. Форвард «Манчестер Юнайтед» является самым дорогим игроком сборной Дании по версии Transfermarkt с ценником в 65 миллионов евро. В 13 играх за датскую сборную Хёйлунн забил 7 голов. На Евро-2024 21-летний нападающий постарается улучшить свои показатели.

Также стоит выделить опорного полузащитника Мортена Юлманда из лиссабонского «Спортинга», чей прогресс отмечают многие эксперты. В отборочном турнире Юлманд преимущественно сидел в запасе, но на Евро-2024 у него есть все шансы быть основным игроком сборной Дании.

С кем Дания сыграет на Евро-2024

Сборная Дании на чемпионате Европы попала в группу С, где скрестит шпаги с национальными командами Словении, Англии и Сербии. Календарь «алой гвардии» на турнире приводим ниже в таблице.

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Дата Матч Время 16 июня, воскресенье Словения – Дания 19:00 20 июня, четверг Дания – Англия 19:00 25 июня, вторник Дания – Сербия 22:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

Как выступит сборная Дании на Евро-2024

Сборная Дании имеет довольно качественный состав. С таким подбором игроков «алая гвардия» обязана выходить из группы. Конечно, датчанам будет сложно бросить вызов Англии, но обыгрывать Словению и Сербию команда Каспера Юльманна должна. Словом, Дания имеет высокие шансы на финиш на втором месте в этом квартете. Второе место группы С выходит в 1/8 финала на победителя группы А, которым может стать Германия – хозяин турнира. При таком раскладе датчанам будет сложно пройти в четвертьфинал, не говоря уже о чём-то большем. Но турнирная сетка может сформироваться и по-другому, на групповых этапах случаются сенсации. Словом, Данию можно ждать в 1/8 финала или в 1/4 финала, но вряд ли дальше.

Главный тренер сборной Дании

С августа 2020 года сборную Дании тренирует Каспер Юльманн. Под руководством этого специалиста «алая гвардия» дошла до полуфинала Евро-2020, но через полтора года заняла последнее место на групповой стадии чемпионата мира. Теперь Юльманн готовит сборную Дании к ещё одному крупному турниру. Стоит отметить, что почти всю свою тренерскую карьеру Юльманн проводит на родине. Исключением стал период в 2014-2015 годах, когда Каспер провёл 24 матча у руля немецкого «Майнца», пока не был уволен в связи с плохими результатами.

История выступлений Дании на Евро и высшее достижение

Говоря о сборной Дании, любители футбола любят вспоминать настоящее чудо 1992 года. Тогда датчане получили билет на Евро перед самым началом турнира – они заменили отстранённую Югославию. И что дальше? А дальше Дания выиграла Евро-1992! В финале «алая гвардия» обыграла Германию со счётом 2:0.

Тот Евро был для Дании четвёртым – ранее «алая гвардия» участвовала на турнирах 1964 (четвёртое место), 1984 (третье место) и 1988 (не вышли из группы) годов.

Если брать период с Евро-1984, то сборная Дании лишь дважды пропускала континентальный футбольный форум – в 2008 и 2016 годах. А на прошлом Евро-2020, как мы уже упоминали, «алая гвардия» взяла бронзу, дойдя до полуфинала. На этой стадии датчане проиграли Англии лишь в экстра-тайме.

Место Дании в рейтинге ФИФА

Сборная Дании прямо сейчас располагается на 21-й позиции в рейтинге ФИФА. Отметим, что самую высокую строчку в этом рейтинге «алая гвардия» занимала в 1997 году – тогда датчане шли третьими.

Интересные факты о сборной Дании на чемпионатах Европы

Сборная Дании ранее 9 раз участвовала в финальных частях чемпионата Европы. 3 раза датчане выигрывали медали: на Евро-1984 ( бронза ), на Евро-1992 ( золото ) и на Евро-2020 ( бронза ).

участвовала в финальных частях чемпионата Европы. 3 раза датчане выигрывали медали: на Евро-1984 ( ), на Евро-1992 ( ) и на Евро-2020 ( ). Сборная Дании выиграла Евро-1992 , хотя не должна была ехать на турнир. В самый последний момент датчане заменили отстранённую сборную Югославии.

, хотя не должна была ехать на турнир. В самый последний момент датчане заменили отстранённую сборную Югославии. Самую крупную победу в финальных частях Евро сборная Дании одержала на турнире 1984 года – 5:0 над Югославией .

. Только в одном из 8 последних матчей в финальных частях Евро сборной Дании удавалось не пропустить гол.

Фото: Globallookpress.com

Подготовил Александр Тихий.