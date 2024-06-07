Сборная Украины на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Футбольный праздник к нам приходит – до старта чемпионата Европы остаются считанные дни. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает знакомить своих читателей с командами, которые выступят на полях Германии. На очереди – сборная Украины. Попробуем понять, на что могут рассчитывать «жёлто-синие» на континентальном футбольном форуме.

Путь на Евро-2024

Сборная Украины не смогла выйти на Евро-2024 напрямую через отбор. У «жёлто-синих» была непростая группа с командами Англии и Италии. Англичане уверенно заняли первое место, а итальянцы с украинцами боролись за вторую позицию до самого последнего тура. В итоге Украина уступила Италии по личным встречам при одинаковом количестве очков (по 14 в восьми играх).

К счастью, у Украины был довольно высокий рейтинг в своём дивизионе Лиги наций, и она получила шанс выйти на Евро через стыковые игры. Там команда Сергея Реброва одержала две волевые победы с одинаковым счётом 2:1 – над Боснией и Герцеговиной в полуфинале и над Исландией в финале.

Задача на Евро-2024

У нынешней сборной Украины приличный состав, и почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков даже назвал украинцев скрытыми фаворитами Евро. Выход из группы должен быть минимальной задачей для «жёлто-синих». Дальше всё будет зависеть от соперника. В целом можно сказать, что сборная Украины может всерьёз думать о четвертьфинале, куда они добрались на прошлом Евро. А вот на большее претендовать команде Сергея Реброва будет сложно.

Какие шансы у сборной Украины выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

Эксперты из мира футбольных ставок верят в то, что сборная Украины может выйти в плей-офф – в группе Е букмекеры поставили команду Сергея Реброва на второе место по шансам. А вот в победу украинцев на Евро-2024 специалисты, понятное дело, всерьёз не верят. Ставки на триумф «жёлто-синих» принимаются с коэффициентом около 100. Сразу 12 команд букмекеры определили как более серьёзных претендентов. В общем, Украину считают середняком турнира, и это объективно.

Состав сборной Украины на Евро

Сборная Украины ещё в середине мая объявила состав из 26 футболистов. На Евро-2024 можно заявить как раз 26 игроков, но список «жёлто-синих» все равно пока является предварительным. В нём могут произойти изменения – не зря даже был сформирован резервный список из восьми игроков. Расширенный состав, выбранный Сергеем Ребровым, приводим ниже.

Вратари: Бущан («Динамо» Киев), Трубин («Бенфика»), Лунин («Реал»).

Защитники: Конопля («Шахтёр»), Сваток («Днепр-1»), Таловеров (ЛАСК), Забарный («Борнмут»), Миколенко («Эвертон»), Бондарь («Шахтёр»), Матвиенко («Шахтёр»), Тымчик («Динамо» Киев), Михайличенко («Полесье»).

Полузащитники: Сидорчук («Вестерло»), Степаненко («Шахтёр»), Малиновский («Дженоа»), Мудрик («Челси»), Судаков («Шахтёр»), Цыганков («Жирона»), Зинченко («Арсенал»), Бражко («Динамо» Киев), Шапаренко («Динамо» Киев).

Нападающие: Ярмоленко («Динамо» Киев), Яремчук («Валенсия»), Довбик («Жирона»), Зубков («Шахтёр»), Ванат («Динамо» Киев).

Лидеры сборной Украины

Как видим, в нынешней сборной Украины хватает футболистов, выступающих в топ-чемпионатах. Большие надежды украинские фанаты связывают с нападающим Артёмом Довбиком. В завершившемся клубном сезоне он наколотил 24 гола за «Жирону» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции.

В центре поля вести игру должны мастера передач – Александр Зинченко и Георгий Судаков. Первый из них выступает за «Арсенал», а второй этим летом должен перейти из «Шахтёра» в один из клубов топ-чемпионатов. В стане «горняков» уже говорили, что продадут Судакова за большие деньги. Что касается Зинченко, то в сборной Украины он играет преимущественно в полузащите, хотя при определённых схемах становится левым защитником, как в своём клубе.

Также можно выделить вратаря Андрей Лунина, который с «Реалом» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Украинец в отсутствие Тибо Куртуа выиграл конкуренцию у Кепы и был первым номером «Реала» до того момента, как основной страж ворот восстановился после серьёзной травмы.

Отметим и вингеров сборной Украины – скоростного Михаила Мудрика из «Челси» и техничного Виктора Цыганкова из «Жироны». Эти футболисты способны создать проблемы для защитников команд-соперниц.

С кем Украина сыграет на Евро-2024

Сборная Украины оказалась в квартете под буквой Е, где её соперниками будут сборные Румынии, Словакии и Бельгии. Календарь матчей команды Сергея Реброва приведём ниже.

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Дата Матч Время (мск) 17 июня, понедельник Румыния – Украина 16:00 21 июня, пятница Словакия – Украина 16:00 26 июня, среда Украина – Бельгия 19:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

Как выступит сборная Украины на Евро-2024

В группе Е фаворитом является сборная Бельгии. Сборную Украины эксперты ставят на второе место квартета, хотя Румыния и Словакия наверняка найдут аргументы на этот счёт – они тоже хотят преодолеть групповой барьер. И всё же учитывая качество состава, Украину можно ждать в 1/8 финала.

А вот сможет ли команда Сергея Реброва пройти хотя бы один раунд плей-офф, прогнозировать сложно. Многое будет зависеть от соперника. На Евро-2020 украинцам повезло – им в 1/8 финала досталась Швеция, и в итоге «жёлто-синие» добились победы. На этот раз фортуна может оказаться уже не такой благосклонной. Если делать вывод, то Украина должна дойти до 1/8 финала или, если повезёт, до 1/4 финала.

Главный тренер сборной Украины

Отбор на Евро-2024 сборная Украины начинала с временным тренером – в игре с Англией в марте 2023 года рулевым команды был Руслан Ротань. А в июне того года «жёлто-синих» принял Сергей Ребров. Это известный в прошлом футболист, который самостоятельную тренерскую карьеру начал в 2014 году, когда возглавил родное киевское «Динамо». Дальше Ребров поработал за рубежом – в «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия), «Ференцвароше» (Венгрия) и «Аль-Айне» (ОАЭ). И вот теперь Ребров пытается добиваться результата у руля сборной Украины. К 5 июня 2024 года «жёлто-синие» при этом тренере проиграли только раз – в гостях у Италии.

История выступлений Украины на Евро и высшее достижение

Сборная Украины долгое время не могла попасть на Евро. Впервые на континентальном футбольном форуме «жёлто-синие» выступили в 2012 году. Тогда путёвка досталась украинцам без отбора, ведь они были хозяевами турнира вместе с Польшей. Дальше чемпионат Европы расширили до 24 сборных, и Украине попадать на турнир стало проще. Как следствие, «жёлто-синие» выступили на Евро-2016 и Евро-2020.

На Евро-2012 и 2016 сборная Украины не выходила из группы. А вот на Евро-2020 «жёлто-синие» вышли в 1/8 финала и там даже обыграли Швецию (2:1 по итогам 120 минут). Правда, в четвертьфинале украинцы уступили Англии без шансов – 0:4. Пока что это высшее достижение Украины, и рассчитывать на что-то большее команде сложно.

Место Украины в рейтинге ФИФА

Последняя версия рейтинга ФИФА была опубликована в апреле. Сборная Украины поднялась на две строчки и теперь занимает 22-е место. Кстати, самую высокую позицию в этом рейтинге «жёлто-синие» занимали в 2007 году – тогда они шли одиннадцатыми.

Интересные факты о сборной Украины на чемпионатах Европы

Сборная Украины выступит на чемпионате Европы в четвёртый раз и в четвёртый раз подряд – ранее «жёлто-синие» играли на Евро-2012 (группа), Евро-2016 (группа) и Евро-2020 (1/4 финала).

Сборная Украины в финальных частях Евро провела 11 матчей. Результаты такие: 3 победы и 8 поражений.

Все 3 победы в финальных частях Евро сборная Украины отпраздновала со счётом 2:1.

Сборная Украины пропускала во всех 11 матчах в финальных частях Евро.

Фото: Globallookpress.com

Подготовил Александр Тихий.