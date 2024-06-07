Сборная Нидерландов на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

14 июня начнётся чемпионат Европы – 2024, который на протяжении месяца будет проходить в десяти городах Германии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вам сборную Нидерландов, которая не относится к фаворитам, но может удивить на турнире.

Путь на Евро

В рамках отборочного турнира сборная Нидерландов выступала в группе B, где заняла второе место в турнирной таблице. В восьми турах команда одержала шесть побед и потерпела два поражения, ни разу не сыграв вничью. Такие результаты позволили Нидерландам набрать 18 очков и квалифицироваться на Евро, опередив в таблице Грецию, Ирландию и Гибралтар. Выше нидерландцев оказалась только Франция.

Задача на Евро

Вряд ли перед командой поставлена задача победить на предстоящем чемпионате Европы, поэтому выход в четвертьфинал или полуфинал будет отличным результатом для нидерландцев. Стоит сказать, что последний раз Нидерланды доходили до стадии 1/4 финала в далёком 2008 году, а в полуфинале последний раз команда играла в 2004 году.

Какие шансы у сборной Нидерландов выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

Не удивительно, что специалисты не относят Нидерланды к фаворитам предстоящего турнира. На их победу можно поставить за коэффициент 20. Если смотреть котировки, то у семи команд выше шансы на золотые медали. Речь идёт об Италии, Бельгии, Испании, Португалии, Германии, Франции и Англии. При этом нет сомнений, что Нидерланды выйдут из своей группы, но, скорее всего, только со второй позиции.

Состав сборной Нидерландов на Евро-2024

Вратари: Барт Вербрюгген («Брайтон», Англия), Марк Флеккен («Брентфорд», Англия), Юстин Бейло («Фейеноорд»).

Защитники: Маттейс де Лигт («Бавария», Германия), Виргил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Натан Аке («Манчестер Сити», Англия), Жереми Фримпонг («Байер», Германия), Дэйли Блинд («Жирона», Испания), Стефан де Врей («Интер», Италия), Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Дензел Дюмфрис («Интер», Италия), Микки ван де Вен («Тоттенхэм», Англия).

Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия), Коди Гакпо («Ливерпуль», Англия), Френки де Йонг («Барселона», Испания), Хави Симонс («РБ Лейпциг», Германия), Йерди Схаутен, Йоэй Верман (оба — ПСВ), Тиджани Рейндерс («Милан», Италия), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд, Германия), Тен Копмейнерс («Аталанта», Италия), Стевен Бергвейн («Аякс»), Райан Гравенберх («Ливерпуль», Англия).

Нападающие: Мемфис Депай («Атлетико», Испания), Ваут Вегхорст («Хоффенхайм», Германия), Брайан Бробби («Аякс»).

Лидеры сборной Нидерландов

Виргил ван Дейк — лучший защитник сборной, он же и капитан команды. После тяжёлой травмы, которая была получена в 2020 году, у него наконец-то получилось вернуть свою лучшую форму. Минувший сезон ван Дейк отыграл на фантастическом уровне.

Френки де Йонг — главный по креативу в сборной. Прошедший сезон он провёл не так убедительно, но проявить себя ему помешали несколько неприятных травм. Тем не менее де Йонг остаётся ключевой фигурой Нидерландов.

Хави Симонс — новая звёздочка мирового футбола. За последнее время игрок достиг серьёзного прогресса, но предстоящий Евро станет для него первым большим турниром. Если он себя проявит, то в новом сезоне сможет закрепиться в «ПСЖ» или же найдёт себе новый клуб по душе.

С кем Нидерланды сыграют на Евро-2024?

По итогам жеребьёвки сборная Нидерландов попала в группу D, где выступит вместе с национальными командами Австрии, Франции и Польши. Для подопечных Рональда Кумана данная группа точно не является непроходимой, поэтому команда обязана выходить в плей-офф.

Расписание матчей Нидерландов на Евро-2024

Дата Матч Время (мск) 16 июня, воскресенье Польша – Нидерланды 16:00 21 июня, пятница Нидерланды – Франция 22:00 25 июня, вторник Нидерланды – Австрия 19:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

Как выступит сборная Нидерландов на Евро-2024

Команда уверенно должна выходить в плей-офф турнира, но отобрать первую позицию у Франции будет очень тяжело, а вот выйти со второй строчки нидерландцам вполне по силам.

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Вероятно, соперником команды в 1/8 финала станет Румыния, Словакия или Украина. Все три сборные по зубам Нидерландам, поэтому выход в четвертьфинал не должен стать проблемой, но пройти дальше у команды вряд ли получится, хотя всё будет зависеть от соперников.

Главный тренер сборной Нидерландов на Евро-2024

С января 2023 года наставником команды является Рональд Куман, для которого данный заход в сборную является уже вторым. Напомним, ранее он возглавлял Нидерланды с 2018 по 2020 год.

Помимо этого, у Кумана большой послужной список. За 27 лет тренерской карьеры он успел поработать в «Аяксе», «Бенфике», «Эвертоне» и даже в «Барселоне».

История выступлений сборной Нидерландов на Евро и высшие достижения

Коллектив из Нидерландов участвовал в десяти розыгрышах чемпионата Европы и даже один раз смог победить. Это произошло в 1988 году. С того момента сборная Нидерландов больше никогда не играла в финале турнира, но добыла несколько бронзовых медалей.

Год Результат 1976 3 1980 Не вышли из группы 1988 1 1992 3 1996 Вылет в четвертьфинале 2000 3 2004 3 2008 Вылет в четвертьфинале 2012 Не вышли из группы 2020 Вылет в 1/8 финала

Место Нидерландов в рейтинге ФИФА

Что касается мирового рейтинга, то здесь сборная Нидерландов располагается на седьмой позиции. Однако и тут команда совсем немного отстаёт от ближайшего соперника — Португалии. Если нидерландцы выступят немного лучше португальцев на Евро, то обойдут их в таблице.

Фото: Globallookpress.com

Дмитрий Миляев