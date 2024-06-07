Экс-футболист «Спартака» назвал сборные, которые могут выиграть Евро-2024

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о том, кто победит на грядущем чемпионате Европы – 2024.

«Фавориты есть всегда. Это немцы, французы, испанцы, итальянцы. Наверняка найдутся те команды, кого мы не считаем фаворитом, но которые удивят. Сборная Швейцарии, например», - передает слова Александра «Комсомольская правда».

Напомним, что чемпионат Европы пройдет на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в прошлом финале переиграла Англию в серии послематчевых пенальти.