Райс прокомментировал непопадание Грилиша и Мэддисона в сборную Англии

Опорный полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал непопадание Джека Грилиша и Джеймса Мэддисона в окончательную заявку сборной Англии на грядущий чемпионат Европы – 2024.
«Джек и Джеймс – мои лучшие друзья в сборной, мне был тяжело принять их невызов. Конечно, она расстроены таким решением. Но при этом никто из них сильно не убивается по этому поводу», - передает слова футболиста телеканал Sky Sports.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии попала в группу С, где ей будут противостоять национальные команды Словении, Сербии и Дании.
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