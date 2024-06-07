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Какие сюрпризы Карпин нам готовит: Прогноз состава сборной России на матч против Беларуси

07 Июня 2024 • 09:30 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
1 7.00 X 4.40 2 1.52
Через 9 ч. 51 мин.

В товарищеском матче сборная России сыграет в Минске со сборной Беларуси. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовый состав команд команды Валерия Карпина на эту встречу.

Сборная России: Сафонов, Вахания, Чернов, Дивеев, Лангович, Глебов, Кузяев, Алексей Миранчук, Обляков, Чалов, Тюкавин.

В мартовских товарищеских матчах Россия разгромила Сербию (4:0), а Беларусь проиграла Черногории (0:2) и сыграла нулевую ничью с Мальтой.

Матч Беларусь – Россия начнётся сегодня, 7 июня, в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Беларуси

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