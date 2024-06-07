Какие сюрпризы Карпин нам готовит: Прогноз состава сборной России на матч против Беларуси

В товарищеском матче сборная России сыграет в Минске со сборной Беларуси. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовый состав команд команды Валерия Карпина на эту встречу.

Сборная России: Сафонов, Вахания, Чернов, Дивеев, Лангович, Глебов, Кузяев, Алексей Миранчук, Обляков, Чалов, Тюкавин.

В мартовских товарищеских матчах Россия разгромила Сербию (4:0), а Беларусь проиграла Черногории (0:2) и сыграла нулевую ничью с Мальтой.

Матч Беларусь – Россия начнётся сегодня, 7 июня, в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов