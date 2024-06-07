Кассано оценил перспективы сборной Италии на Евро-2024

Бывший итальянский форвард Антонио Кассано поделился мнением о нынешнем уровне сборной Италии.

В сентябре прошлого года «скуадру адзурру» возглавил Лучано Спаллетти, заменивший Роберто Манчини. Именно под руководством экс-наставника «Наполи» итальянцам предстоит выступить на Евро-2024 в Германии.

«Спаллетти во главе команды – это определённая гарантия. Конечно, сборной ещё нужно совершенствоваться, но когда на тренерском мостике находится специалист мирового класса, случиться может что угодно. Думаю, Италия отлично проведёт чемпионат Европы», – заявил в беседе со Sport Mediaset Кассано.

Напомним, что именно сборная Италии является действующим победителем Евро.