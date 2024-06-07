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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кассано оценил перспективы сборной Италии на Евро-2024

07 Июня 2024 • 00:25 Комментировать (2)
Италия
...
Албания
15.06 22:00

Бывший итальянский форвард Антонио Кассано поделился мнением о нынешнем уровне сборной Италии.

В сентябре прошлого года «скуадру адзурру» возглавил Лучано Спаллетти, заменивший Роберто Манчини. Именно под руководством экс-наставника «Наполи» итальянцам предстоит выступить на Евро-2024 в Германии.

«Спаллетти во главе команды – это определённая гарантия. Конечно, сборной ещё нужно совершенствоваться, но когда на тренерском мостике находится специалист мирового класса, случиться может что угодно. Думаю, Италия отлично проведёт чемпионат Европы», – заявил в беседе со Sport Mediaset Кассано.

Напомним, что именно сборная Италии является действующим победителем Евро.

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Сборная Италии Лучано Спаллетти Антонио Кассано евро-2024 ещё теги

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Комментарии (2) Все комментарии
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rossoneri forza
07 Июня 2024 в 01:04
Кассано все по делу сказал.
Francisco Gento
07 Июня 2024 в 00:56
Кассано - плохой авторитет
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