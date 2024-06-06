Сборная Нидерландов забила 4 мяча канадцам

Сборная Нидерландов ударно провела товарищеский матч с канадской командой. Первые 40 минут прошли ни о чём, после чего начались моменты. Джорджиньо Вейналдум с дюжины метров замкнул прострел, и голкипера на ленточке подстраховал защитник. Жереми Фримпонг и Брайан Бробби без помех наносили удары - парировано. В начале второго тайма подача Фримпонга справа привела к голевой попытке Мемфиса Депая, который ногой поразил дальний угол ворот. Вскоре Фримпонг справа убежал к воротам, удар пришелся в защитника, а повторный выстрел был результативным - 2:0. Йерди Схаутен из пределов штрафной атаковал с подбора, вратарь среагировал, но не помешал добить Вауту Вегхорсту - разгром. Еще один момент у форварда, но он не реализовал выход один на один. После подачи углового и отскока головой здорово пробил Виргил ван Дейк - 4:0.

10 июня Нидерланды сыграют против исландцев, а затем на Евро сразятся со сборными Польши, Франции и Австрии.