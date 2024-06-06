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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Нидерландов забила 4 мяча канадцам

06 Июня 2024 • 23:44 Комментировать
Нидерланды
4:0
Канада
окончен

Сборная Нидерландов ударно провела товарищеский матч с канадской командой. Первые 40 минут прошли ни о чём, после чего начались моменты. Джорджиньо Вейналдум с дюжины метров замкнул прострел, и голкипера на ленточке подстраховал защитник. Жереми Фримпонг и Брайан Бробби без помех наносили удары - парировано. В начале второго тайма подача Фримпонга справа привела к голевой попытке Мемфиса Депая, который ногой поразил дальний угол ворот. Вскоре Фримпонг справа убежал к воротам, удар пришелся в защитника, а повторный выстрел был результативным - 2:0. Йерди Схаутен из пределов штрафной атаковал с подбора, вратарь среагировал, но не помешал добить Вауту Вегхорсту - разгром. Еще один момент у форварда, но он не реализовал выход один на один. После подачи углового и отскока головой здорово пробил Виргил ван Дейк - 4:0.

10 июня Нидерланды сыграют против исландцев, а затем на Евро сразятся со сборными Польши, Франции и Австрии.

Протокол игры  
Нидерланды4:0Канада
(1:0) Депай Мемфис50'  
(2:0) Фримпонг Жереми57'  
(3:0) Вегхорст Ваут63'  
(4:0) Ван Дейк Виргил83'  
Вербрюгген БартГертрейда ЛютсхарелДе Лигт Маттейс 71' (Де Врей Стефан ( 71') Блинд Дэйли 71' (Ван Дейк Виргил ( 71') Ван де Вен МиккиСхаутен ЙердиВейналдум ДжорджиньоГравенберх Райан 85' (Веерман Йоэй ( 85') Фримпонг Жереми 62' (Мален Дониэлл ( 62') Бробби Брайан 62' (Бергвейн Стевен ( 62') Депай Мемфис 62' (Вегхорст Ваут ( 62')
Запасные: Флеккен МаркАке НатанСимонс ХавиБейло ЮстинДюмфрис ДензелГакпо Коди
Сент-Клэр ДейнДжонстон Алистер 56' (Затор Доминик ( 56') Бомбито МойсКорнелиус ДерекДэвис АльфонсоБушанан Тажон 56' (Брим Шарль-Андреас ( 56') Коне Исмаэль 78' (Пьетт Самюэль ( 78') Эуштакиу Стивен 71' (Шуэньер Матьё ( 71') Миллар Лиам 46' (Шаффельбург Джейкоб ( 46') Дэвид ДжонатанЛарин Кайл 70' (Хойлетт Дэвид ( 70')
Запасные: Ларьи РичиХайберт КайлУгбо ИкеМиллер КамальМакгилл ТомасБейр ТелониусКрепо МаксимОсорио ДжонатанОлувасейи Тани
06 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Канады сборная Нидерландов

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