Гюндоган: «Такие люди, как я, отражают новую Германию»

Хавбек и капитан сборной Германии Илкай Гюндоган, имеющий турецкое происхождение, высказался о наличии футболистов разных национальностей в команде.

По результатам последнего опроса, 21% немцев хотели бы видеть в сборной больше «белых» игроков.

«Я знаю, что такие люди, как я, нужны в качестве лидеров, потому что это отражает новую реальность Германии. Мы можем выглядеть по-другому, но мы тоже немцы. Я знаю, что могу быть образцом для подражания», — приводит слова полузащитника ESPN.

Напомним, что летом сборная Германии примет участие в домашнем чемпионате Европы. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года. Бундестим попала в группу А, где сыграет с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.