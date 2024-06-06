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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гюндоган: «Такие люди, как я, отражают новую Германию»

06 Июня 2024 • 23:12 Комментировать
Германия
...
Шотландия
14.06 22:00

Хавбек и капитан сборной Германии Илкай Гюндоган, имеющий турецкое происхождение, высказался о наличии футболистов разных национальностей в команде.

По результатам последнего опроса, 21% немцев хотели бы видеть в сборной больше «белых» игроков.

«Я знаю, что такие люди, как я, нужны в качестве лидеров, потому что это отражает новую реальность Германии. Мы можем выглядеть по-другому, но мы тоже немцы. Я знаю, что могу быть образцом для подражания», — приводит слова полузащитника ESPN.

Напомним, что летом сборная Германии примет участие в домашнем чемпионате Европы. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года. Бундестим попала в группу А, где сыграет с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Илкай Гюндоган

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