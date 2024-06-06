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Чемпионат Европы по футболу 2024

Нагельсман определился, кто из футболистов сборной Германии не поедет на Евро-2024

06 Июня 2024 • 21:13 Комментировать
Германия
...
Шотландия
14.06 22:00

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал о составе национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.

Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в 10 городах Германии. Бундестим попала в группу А, где сыграет с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

«Мы приняли решение. Но я не собираюсь объявлять об этом сейчас или разговаривать с соответствующим игроком. В худшем случае кто-то получит травму завтра вечером, и тот, на кого мы не рассчитываем, в миг может оказаться в заявке», — цитирует специалиста издание Sport24.

Напомним, что завтра, 7 июня, коллектив Нагельсмана проведёт товарищеский матч против Шотландии.

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