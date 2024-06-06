Сборная Уэльса не смогла забить соперникам из Гибралтара

Сборные Гибралтара и Уэльса провели товарищеский матч. Британцы все 90 минут играли в атаку и допустили только один удар по своим воротам. При этом у валлийской команды было 13 угроз воротам, 15 корнеров и 72% владения мячом, однако нули на табло продержались до финального свистка.
Протокол игры
Хэнкинс Джейлен•Бритто Итан•Оливейро Джэйси•Джолли Итан69' (Эль-Хмиди Аюб (69') •Лопеш Бернарду•Уолкер Лайам87' (Чиполина Джозеф (87') •Эннсли Лу76' (Сантос Итан (76') •Харо Эван•Скэнлон Джеймс75' (Бартоло Джейден (75') •Де Барр Тиджей•Ронан Киан
Дэвис Адам46' (Кинг Томас (46') •Стевенс Финли60' (Мур Киффер (60') •Лоу Джозеф•Кабанго Бен•Матондо Рабби60' (Джеймс Дэниэл (60') •Сэвидж Чарли78' (Крю Чарли (78') •Шихан Джош II•Бёрнс Уэс•Дасилва Джей•Колвилл Рубин60' (Джонсон Бреннан (60') •Каллен Лиэм73' (Кумас Льюис (73')
06 июня.
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