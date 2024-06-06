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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Уэльса не смогла забить соперникам из Гибралтара

06 Июня 2024 • 21:02 Комментировать
Гибралтар
0:0
Уэльс
окончен

Сборные Гибралтара и Уэльса провели товарищеский матч. Британцы все 90 минут играли в атаку и допустили только один удар по своим воротам. При этом у валлийской команды было 13 угроз воротам, 15 корнеров и 72% владения мячом, однако нули на табло продержались до финального свистка.

Протокол игры  
Гибралтар0:0Уэльс
Хэнкинс ДжейленБритто ИтанОливейро ДжэйсиДжолли Итан 69' (Эль-Хмиди Аюб ( 69') Лопеш БернардуУолкер Лайам 87' (Чиполина Джозеф ( 87') Эннсли Лу 76' (Сантос Итан ( 76') Харо ЭванСкэнлон Джеймс 75' (Бартоло Джейден ( 75') Де Барр ТиджейРонан Киан
Запасные: Колинг ДэйлЛьямбиас ИтанРонко КеванРуис МайклЛопес КристианСержант ДжекКэррингтон ТайлерДжессоп ЛиамКашаро Ли
Дэвис Адам 46' (Кинг Томас ( 46') Стевенс Финли 60' (Мур Киффер ( 60') Лоу ДжозефКабанго БенМатондо Рабби 60' (Джеймс Дэниэл ( 60') Сэвидж Чарли 78' (Крю Чарли ( 78') Шихан Джош IIБёрнс УэсДасилва ДжейКолвилл Рубин 60' (Джонсон Бреннан ( 60') Каллен Лиэм 73' (Кумас Льюис ( 73')
Запасные: Бродхед НейтанДжеймс ДжорданБэйкер МэттьюУорд Дэнни II
06 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса сборная Гибралтара

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