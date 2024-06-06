Сборная Уэльса не смогла забить соперникам из Гибралтара

Сборные Гибралтара и Уэльса провели товарищеский матч. Британцы все 90 минут играли в атаку и допустили только один удар по своим воротам. При этом у валлийской команды было 13 угроз воротам, 15 корнеров и 72% владения мячом, однако нули на табло продержались до финального свистка.