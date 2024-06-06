Шевченко оценил шансы сборной Украины на Евро-2024

Президента Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался о перспективах национальной команды на чемпионате Европы — 2024.

Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.

«Для сборной Украины цель выйти из группы является достижимой, это нам по силам. Мы самая молодая команда на турнире, но у нас есть шанс. Плюс у нас мощная мотивация», — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Также Шевченко заявил, что фаворитами турнира являются Англия, Франция, Испания, Италия и Германия.

Напомним, что на Евро-2024 «жовто-блакитные» в группе сыграют с Румынией, Словакией и Бельгией.