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Чемпионат Европы по футболу 2024

Шевченко оценил шансы сборной Украины на Евро-2024

06 Июня 2024 • 20:43 Комментировать

Президента Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался о перспективах национальной команды на чемпионате Европы — 2024.

Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.

«Для сборной Украины цель выйти из группы является достижимой, это нам по силам. Мы самая молодая команда на турнире, но у нас есть шанс. Плюс у нас мощная мотивация», — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Также Шевченко заявил, что фаворитами турнира являются Англия, Франция, Испания, Италия и Германия.

Напомним, что на Евро-2024 «жовто-блакитные» в группе сыграют с Румынией, Словакией и Бельгией.

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Андрей Шевченко Сборная Украины евро-2024 ещё теги
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