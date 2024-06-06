Пресс-служба сборной Англии, одного из главных фаворитов грядущего Евро-2024 в Германии назвала окончательный состав «трёх львов» на первенство Европы. В него попали 26 футболистов, трое из них – голкиперы.
Вратари: Пикфорд, Ремсдейл, Хендерсон;
Защитники: Стоунс, Гехи, Конса, Данк, Гомес, Уокер, Шоу, Триппьер, Александер-Арнольд;
Полузащитники: Райс, Галлахер, Уортон, Майну, Беллингем;
Нападающие: Сака, Фоден, Палмер, Гордон, Боуэн, Эзе, Кейн, Уоткинс, Тоуни.
Напомним, что свой путь на Евро англичане начнут в квартете С, их оппонентами станут сборные Дании, Сербии и Словении.
На прошлом Евро англичане дошли до финала, где проиграли в серии пенальти итальянской сборной.
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