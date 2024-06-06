Балахнин рассказал, за кем будет следить на Евро-2024

Известный российский тренер Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы, который пройдёт в Германии.

«Я рассматриваю чемпионат Европы как учебное пособие, там есть чему научиться, и вероятно, на этом турнире будут какие-то тренерские новшества», — приводит слова Балахнина Vprognoze.

Специалист добавил, что на турнире намерен следить за теми командами, которые будут демонстрировать зрелищный футбол.

Напомним, чемпионат Европы – 2024 начнется 14 июня и продлится ровно один месяц. Фаворитами турнира называют национальные команды Англии, Франции и Германии.