Предстоящий чемпионат Европы – 2024 станет последним для Мануэля Нойера в футболке сборной Германии. Об этом сообщает журналист Bild Тоби Альтшеффль.

По информации источника, 38-летний вратарь мюнхенской «Баварии» завершит карьеру в национальной команде после Евро. Сообщается, что место первого номера в сборной Германии достанется Марк-Андре тер Штегену.

Ранее стало известно, что Нойер будет основным вратарем команды на домашнем крупном турнире.

Напомним, по итогам жеребьевки подопечные Юлиана Нагельсманна сыграют в группе A вместе с национальными командами Венгрии, Шотландии и Швейцарии.