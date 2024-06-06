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Чемпионат Европы по футболу 2024

Нойер завершит карьеру в сборной Германии после домашнего Евро-2024 слухи

06 Июня 2024 • 18:33 Комментировать
Германия
...
Греция
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07.06 21:45

Предстоящий чемпионат Европы – 2024 станет последним для Мануэля Нойера в футболке сборной Германии. Об этом сообщает журналист Bild Тоби Альтшеффль.

По информации источника, 38-летний вратарь мюнхенской «Баварии» завершит карьеру в национальной команде после Евро. Сообщается, что место первого номера в сборной Германии достанется Марк-Андре тер Штегену.

Ранее стало известно, что Нойер будет основным вратарем команды на домашнем крупном турнире.

Напомним, по итогам жеребьевки подопечные Юлиана Нагельсманна сыграют в группе A вместе с национальными командами Венгрии, Шотландии и Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Мануэль Нойер Марк-Андре Тер Штеген ещё теги

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