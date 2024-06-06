Магуайр — о пропуске Евро-2024: «Я опустошён»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр высказался о том, что пропустит предстоящий чемпионат Европы.

— Я очень расстроен. Несмотря на все мои усилия, мне не удалось справиться с травмой икроножной мышцы. Возможно, я перестарался. Сейчас я просто опустошен, — написал футболист на своей страничке в социальной сети.

Магуайр отметил, что обязательно будет поддерживать свою сборную на чемпионате Европы.

Всего на счету 31-летнего защитника 63 матча за сборную Англии, семь забитых голов и два ассиста.

Турнир стартует уже 14 июня. Англия сыграет в группе C вместе с Данией, Сербией и Словенией.