Сборная Италии опубликовала итоговую заявку на Евро-2024

Сборная Италии обнародовала финальную заявку на чемпионат Европы 2024 года. Она состоит из 26 футболистов и выглядит так:

Доннарумма, Мерет, Викарио – Бастони, Белланова, Буонджорно, Калафьори, Камбьясо, Дармиан, ди Лоренцо, Димарко, Гатти, Манчини – Барелла, Кристанте, Фаджоли, Фолоруншо, Фраттези, Жоржиньо, Пеллегрини – Кьеза, Эль-Шаарави, Распадори, Ретеги, Скамакка, Дзакканьи.

На групповой стадии чемпионата Европы соперниками сборной Италии будут национальные команды Испании, Хорватии и Албании.

Добавим, что чемпионат Европы стартует в следующую пятницу, 14 июня.