Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Италии опубликовала итоговую заявку на Евро-2024

06 Июня 2024 • 18:19 Комментировать

Сборная Италии обнародовала финальную заявку на чемпионат Европы 2024 года. Она состоит из 26 футболистов и выглядит так:

Доннарумма, Мерет, Викарио – Бастони, Белланова, Буонджорно, Калафьори, Камбьясо, Дармиан, ди Лоренцо, Димарко, Гатти, Манчини – Барелла, Кристанте, Фаджоли, Фолоруншо, Фраттези, Жоржиньо, Пеллегрини – Кьеза, Эль-Шаарави, Распадори, Ретеги, Скамакка, Дзакканьи.

На групповой стадии чемпионата Европы соперниками сборной Италии будут национальные команды Испании, Хорватии и Албании.

Добавим, что чемпионат Европы стартует в следующую пятницу, 14 июня.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Газзаев назвал тренера, которого надо было назначать ЦСКА вместо Николича Назван лучший полузащитник мира: Беллингем занял второе место, де Брёйне - десятый Игнашевич отказал московскому клубу «Бавария» хочет купить пять звёзд – раскрыты все имена В «Акроне» заявили, что команда не готова к РПЛ Ройс договорился с новым клубом Суперкомпьютер оценил шансы Роналду выиграть Евро-2024 Нервотрёпка без Криштиану Роналду: Португалия чуть не упустила победу над финнами, ведя со счётом 3:0
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» «Барселона» не может зарегистрировать Флика Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч»
Спортивные новости
Швёнтек обыграла Гауфф и вышла в финал «Ролан Гаррос» Канарейкин объяснил, почему Радулов перешёл в «Локомотив» Канарейкин высказался о переходе Радулова в ярославский «Локомотив» Ольховский: «Андреевой, возможно, с Паолини будет легче играть, чем с Соболенко» Радулов подписал контракт с ярославским «Локомотивом» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Июня
19:00 · Чемпионат Европы 2024
Балахнин рассказал, за кем будет следить на Евро-2024
18:24 · Чемпионат Европы 2024
Магуайр — о пропуске Евро-2024: «Я опустошён»
18:19 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Италии опубликовала итоговую заявку на Евро-2024
18:14 · Чемпионат Европы 2024
Мэддисон отреагировал на исключение из сборной Англии
18:07 · Чемпионат Европы 2024
Стало известно, какие семь игроков будут исключены из сборной Англии
17:51 · Чемпионат Европы 2024
Стало известно, когда Роналду сыграет за Португалию
17:38 · Чемпионат Европы 2024
Грилиша и Магуайра вычеркнут из заявки сборной Англии на Евро-2024
16:40 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин ответил, какая сборная может удивить на Евро-2024
16:36 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин: «Роналду брали в сборную не из-за имени»
16:25 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин выделил фаворитов Евро-2024
15:10 · Чемпионат Европы 2024
Магуайр рискует пропустить Евро-2024
14:57 · Чемпионат Европы 2024
Моуринью оценил силу сборной Португалии
14:41 · Франция. Лига 1
Коло-Муани: «В сборной Франции я чувствую меньше давления, чем в «ПСЖ»
14:00 · Испания. Ла Лига
Камавинга ответил, боится ли конкуренции с Канте
12:53 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Англии отцепила Мэддисона и Кёртиса Джонса из заявки Евро-2024
Все новости